V jati lastovk pomladi

Ko smo se ta teden vprašali, ali smo na pragu nove trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, smo si potiho odgovorili tudi na dilemo, ali je Vladimir Putin leta 2014 vedel, kaj dela, ko je napadel Krim. Natanko je moral vedeti in po zimskih olimpijskih igrah v Sočiju je sporočil, da ne verjame več v globalizacijo, kot jo vodijo svetovne velekorporacije in kapital, ki preplavlja svet in hoče povoziti nacionalne zgodbe.

Tedaj si je nakopal sankcije Evropske unije; zdaj, medtem ko je potekal gospodarski forum v Davosu, so grožnje o sankcijah, carinah, protekcionizmu in zahteve po prosti trgovini letele levo in desno. Svet se očitno spreminja v smeri, ki jo je predvidel Putin.