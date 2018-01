Večji gumb

Prizor bi bolj sodil v peskovnik na otroškem igrišču kot na strani resnega časopisa. 33-letni Kim Džong Un se hvali, da ima gumb, 71-letni Donald Trump pa mu odgovarja, da je njegov gumb večji. Kim bo 8. januarja praznoval življenjski jubilej; na njegovi torti bo zagorelo 34 svečk. Donald Trump bo praznoval nekaj dni pozneje; 20. januarja bo obhajal prvo obletnico bivanja v Beli hiši. Oba govorita o rdečem gumbu, ki je namenjen aktiviranju jedrskega orožja.

Spominjata pa na otročad, ki v peskovniku postavlja potičke in se hvali, čigava je večja. Infantilna predstava ima vendarle določen smisel. Pripovedi Kim Džong Una so namenjene odvračanju od morebitnega napada in domačemu občinstvu. Sporoča, da čvrsto drži režimske vajeti. Ljudstvu, utrujenemu od družbenega eksperimenta, ki se je začel septembra 1948, sporoča, da država lahko doseže tehnološke preboje. Ob Izraelu je Severna Koreja najmanjša jedrska sila. Tehnološki dosežek Severne Koreje je sicer obscen, a je hkrati spoštovanja vreden.