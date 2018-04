Vladislav Otrošenko: Resnica je lahko bolj nenavadna kot katera koli izmišljija

Leta 2014 je njegova knjiga Gogoliana in druge zgodbe dobila prvo nagrado na petem berlinskem mednarodnem natečaju najboljša knjiga leta 2014. V Rusiji je ta zbirka »esejev novel«, napisana v žanru fabulativne esejistike s sestavinami leposlovja, postala uspešnica. Letos izide tudi v slovenščini. Vladislav Otrošenko je bil leta 2016 gost na ljubljanskem knjižnem sejmu, lani pa je v Jasni Poljani gostil Draga Jančarja.



Najprej se pogovoriva o vaši knjigi Gogoliana in druge zgodbe. Pri nas se ne zgodi pogosto, da bi esejistika dobila tako visoko nagrado. Ali pa to ni čisto prava esejistika?



To je esejistika, ki je zgrajena po principu umetniške pisave. Prav zato sem dal temu delu hibridno oznako ‒ eseji novele. Vsako besedilo v tej zbirki ima zgodbo z zapletom, vrhuncem in razpletom, torej z neko dramaturgijo. Ampak v njih ni nič izmišljeno. Obenem pa se kritikom, bralcem in celo nekaterim resnim strokovnjakom zdi – to vem po odzivih –, da sem si marsikaj izmislil. Ampak to ni res. Prav pri tej knjigi sem se odločil, da ne bom fantaziral. Iztrgal sem se iz okovov fantazije, ki me je vklepala v nekaterih mojih prejšnjih knjigah. V Gogoliani sem začutil, da sem kot pisatelj popolnoma svoboden. Tukaj namreč nisem bil odvisen od domišljije, od izmišljanja ‒ od vsega tega suženjskega dela v leposlovnih rudnikih, v katerih izkopavajo podobe, ki se ujemajo ali pa se sploh ne ujemajo z resničnostjo, to zdaj ni pomembno. V Gogoliani sem si nazadnje dovolil, da posegam samo po resničnosti.



V tej knjigi sem utelesil svoj princip fantazmagorije. Ta princip je preprost: resnica je lahko bolj nenavadna kot katera koli izmišljija. Resničnost je zmožna porajati najbolj neverjetne stvari in pomene. Rad najdevam neresnično v resničnem, vlečem fantastično in nepredstavljivo iz same resničnosti, ne da bi pri tem uporabil lastno domišljijo. Avtorjeva domišljija je pravzaprav prepovedano orožje: če nekdo obvlada bojne veščine, še ne pomeni, da jih uporablja na vsakem koraku. Enako je z domišljijo ‒ uporabljati jo je treba samo takrat, kadar brez nje res ne gre. Fantastičnega je tako ali tako dovolj, celo kadar gre za resnične osebe: za velike filozofe, znanstvenike, pisatelje, pesnike, tako kot v Gogoliani in drugih zgodbah ‒ v njej so še eseji o Puškinu, Tjutčevu, Platonovu, Schopenhauerju, Marku Bloku, Nietzscheju in mnogih drugih.



Kar pa zadeva mojega glavnega junaka, Nikolaja Vasiljeviča, je to poseben primer. To, kako je Gogolj živel, kako je pisal, kako je umrl ‒ v vsem se kaže posebna zamisel gospoda Boga. Gogolj je ustvarjalec likov, hkrati pa je on sam lik Stvarnika. Ali drugače, neponovljiv lik izjemne umetniške »literature«, ki jo včasih ustvarja samo življenje.



Ali je pred vami kdo pisal o Gogolju na tak način, morda Nabokov v svojih predavanjih?



To so sijajna predavanja. Rad sem jih imel že kot študent. Nabokov je v teh predavanjih, ko je preučeval Gogolja, v resnici razkril nekatere skrivnosti svoje lastne pisave. Vladimirja Vladimiroviča je navduševala čarobna plastičnost Gogoljevih stavkov, ko so se podobe množile in neopazno za bralca pretakale druga v drugo. Nabokovu je bilo blizu tudi Gogoljevo nagnjenje k mistifikaciji. Na splošno pa ... Kako bi to povedal čim bolj natančno? Blesk teh predavanj se mi zdi preveč hladen ‒ tako kot blesk medicinskega skalpela.



V Sloveniji je v zadnjih desetih letih veliko povpraševanje po Gogolju. Skoraj v celoti smo ga prevedli na novo ‒ Revizorja, kratke zgodbe, publicistiko, drugi del Mrtvih duš, Tarasa Bulbo, Igralce, Ženitev, kmalu izide tudi nov prevod prvega dela Mrtvih duš. Gogolj je vključen v šolski program, igrajo ga v gledališčih in enostavno berejo. Kako pa nanj danes gledajo v Rusiji? Je to odrevenel klasik ali živ pisatelj? Je uspeh Gogoliane povezan z Gogoljem ali s čim drugim?



Ko sem v Ljubljani na univerzi pripovedoval študentom o Gogolju, sem tudi sam začutil to neravnodušnost do avtorja Mrtvih duš. Osupel sem bil nad tehtnimi vprašanji o Gogoljevem ustvarjanju in življenju, ki so mi jih zastavljali študenti po predavanju. Glede tega nedoumljivega zanimanja za Gogolja se Slovenci in Rusi ujemamo. V Moskvi, Sankt Peterburgu, Rostovu na Donu in mnogih drugih ruskih mestih imam različna predavanja o ruski literaturi. Kadar predavam o Gogolju, čutim nasproten val, ki gre od občinstva, vendar to ni samo zanimanje, ampak tudi trepet in skoraj mističen navdih. Gogolj ni klasik, ampak nekaj več. Je arhetip ruskega pisatelja. Gospod je ustvaril to dušo prav kot dušo pisatelja. Gogolj ni mogel biti ne posestnik, ne novinar, ne uradnik, ne vojak, ne dvobojevalec. Lahko je bil samo pisatelj. Literaturi je služil kot menih. Literatura je bila zanj religija in mu je pomenila toliko, da je zaradi nje umrl. Umrl ni zaradi kakšne bolezni. Umrl je, ker ni mogel dokončati Mrtvih duš ‒ prav o tem sem v Ljubljani govoril slovenskim študentom. V zgodovini svetovne literature je to dogodek brez primere.



Za Gogolja je bila literatura nekaj takega, da je lahko zanjo žrtvoval vse na svetu. Ni naključje, da Gogolj ni imel ne otrok, ne žene, ne premoženja, ne doma in da se je vse življenje potikal od prijatelja k prijatelju in najemal stanovanja. Kovček in aktovka z rokopisi ‒ to je bilo vse njegovo premoženje in bogastvo. Vse razen služenja svoji glavni stvaritvi, Mrtvim dušam, je bilo za Gogolja ničvredno. Zdi se mi, da že to, da je Gogolj obstajal, pred vsakim ruskim pisateljem zastavlja načelno vprašanje ali izbiro. Kako naj gleda na literaturo? Kot na gosposki konjiček, sredstvo za zaslužek, potrditev v družbi? Ali kot na najpomembnejšo stvar v življenju? Razmišljati o Gogolju je mučno. Njegovo življenje je bilo preveč nenavadno in notranje dramatično. Tudi on sam je bil unikaten. Razmišljati o njem je boleče ‒ o tem, kako je v kaminu gorel rokopis drugega dela Mrtvih duš, o njegovih solzah po sežigu, o njegovi neverjetni smrti. In hkrati te ob mislih nanj obhajajo svetla čustva. V najbolj obupanih trenutkih misel nanj vliva pisatelju moč. Zame je Gogolj čisto poseben človek in še posebno velik svetovni pisatelj. Nobenega njegovega besedila ni, ki ga ne bi imel rad ‒ celo njegove beležke in nedokončane recenzije o nekih neznanih beletristih, kakršen je skrivnostni A. J., ki je napisal pripoved Ubijalsko srečanje, prebiram z navdušenjem.