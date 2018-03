Portret tedna: Abdel Fatah al Sisi

Predsedniške volitve redko trajajo kar tri dni. Še posebno če je – brez najmanjšega dvoma – vnaprej jasno, kdo bo zmagovalec. A na pravkar končanih egiptovskih volitvah ni šlo za vprašanje, kdo bo dobil največ glasov, saj je dosedanji in bodoči predsednik Abdel Fatah el Sisi s pomočjo lojalnega državno-vojaškega aparata že vnaprej obračunal z morebitnimi vsaj približno »nevarnimi« tekmeci. Preprosto jih je vrgel v ječo ali pa je sodstvo, njegov zvesti podizvajalec, prižgalo rdečo luč. Na egiptovskih predsedniških volitvah je šlo le za vprašanje čim bolj množične podpore dosedanjemu in bodočemu predsedniku Abdelu Fatahu el Sisiju, ki je že pred štirimi leti prejel skoraj 97 odstotkov glasov – ob manj kot polovični volilni udeležbi v državi, kjer je udeležba na volitvah obvezna.



Dobrih sedem let po protestih na kairskem trgu Tahrir (arabsko: osvoboditev), ki so na valu arabske pomladi zrušili Hosnija Mubaraka in za nekaj časa postregli s sleparskim vonjem po svobodi, Egipčani lahko nasprotovanje izražajo le z molkom – bojkotiranje predsedniških volitev je namreč molk v obliki politične izjave. Kakršen koli drugačen način izražanja svobodne volje ali nasprotovanje diktatorskemu režimu, za katerim v polni bojni opravi stoji egiptovska vojska, že vrsto desetletij država v državi, je v današnjem Egiptu nemogoč.