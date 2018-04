Volite Ivana Cankarja!

Ali je kje kakšen pismen Slovenec, ki še ne ve, da je letos Cankarjevo leto? Če takšen osebek obstaja, je resnično uspešen ignorant vsega javnega življenja ali pa živi v popolni osami in nesreči. Vsi ostali so morali opaziti vsaj to, da se Cankarjevo ime letos izgovarja več kot samo po nemarnem, da so njegove brke in tisto fatalno skodelico kave preglasile močnejše podobe s klanca oglaševalcev kulture.



Lansko jesen so se začele vrstiti napovedi dogodkov in tudi že nekatere izvedbe, največji doslej sta bili uprizoritvi Hlapcev in Pohujšanja v dolini šentflorjanski. Cankarjeva matična kulturna hiša, v kateri ni nikoli bil, Cankarjev dom seveda, je pripravil festival Cankar o Cankarju, osrednji dogodek bo velika razstava o njegovem življenju, sicer je pa čez dvanajst dni njegov rojstni dan, kar pomeni dodatno koncentracijo obredja. Kmalu pride jesen in za njo 11. december, Cankarjev smrtni dan, ki se bo letos ponovil stotič, kar je razlog za vso to veselico – Cankarjevo leto. Kakšna bo zaključna slovesnost, če sploh bo, se še ne ve; morda bo nova vlada zaslutila priložnost, da se izkaže z doslej nesluteno pozornostjo.



Odhajajoča vlada je Cankarjevo leto razglasila 22. decembra 1916. Imenovala je krepak častni odbor, v katerem je ves državni vrh razen predsednika države, dva ministra, šefi petih najreprezentativnejših domoznanskih ustanov, ljubljanski in vrhniški župan, predsednik SAZU in še dva akademika povrh. Najpopolnejša sestava društva lepih čednosti torej! Po načrtu naj bi se aktiviralo več deset muzejev in galerij po državi, večina knjižnic je ali bo pripravila tematske razstave. V Celju, kjer Cankar nikoli ni bil, razen na vlaku, ko se je vozil na Dunaj, pa bo sploh enomesečna cankarijada s cvetoberom pesnikov sredi maja. Ne vemo še, s čim se bo izkazal Maribor; če nič drugega je bil »njihov« general Maister velik ljubitelj Cankarja. Pričakovati je več spominskih dogodkov, povezanih s pisateljevo literarno in politično dejavnostjo, kar nekaj jih bo v Trstu, kamor je hodil predavat. Napovedane pa so tudi takšne raritete, kot je predavanje z naslovom Bela krizantema v arboretumu Volčji Potok. O kakšnem performansu prekarnih delavcev, ki bi pod vodstvom katerega od borbenih sindikatov uprizoril pasijonske slike iz Hlapca Jerneja in njegove pravice, ne poročajo.