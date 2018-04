Vzneseno, praznično, brezbrižno

Prežihov Voranc je praznovanje 1. maja pred svetovno vojno, ko je bil praznik še prepovedan, opisal z besedami: »... vsi od prvega do zadnjega in celo tista dva ali trije otroci, ki so šli zraven, so imeli v gumbnicah zataknjene lepe rdeče nageljne. Vsi so žareli v obraz, ko da bi bili zelo razgreti, čeprav pot ni bila naporna in je ob tej jutranji uri na vrhu celo prijetno hladno. Ženske, ki so šle z družbo, so se smejale tako razposajeno, kakor se smejijo dekleta, kadar gredo ob lepih nedeljah v cerkev.«



Da, ne napor ne hlad ni vel z njihovih pregretih obrazov, temveč vzvišenost zadovoljstva ob praznovanju njihovega praznika, praznika dela. Praznik, čeprav prepovedan, ali morda prav zaradi tega, jih je povezal, jim dajal občutje pripadnosti in moči razreda, ki so mu pripadali. Razredu, ki je v vseh zgodovinskih obdobjih in družbah večinski: delavskemu razredu, karkoli že kdo pod tem pojmom razume. Dejstvo pa je, da je delavec vsakdo, ki živi od svojega fizičnega ali intelektualnega dela; plačilo za to delo pa je lahko v razponu od bajno bogatega do nizkotno nizkega. In kot takšen, človek, ki živi od svojega živega dela, torej hočeš nočeš pripada delavskemu razredu; čeprav bi danes to nekateri radi zakrili za tančico sramežljivosti.



V prazniku so črpali moč svojega optimizma in neuklonljive volje za lepši jutri. Jutri, ki bo spoštoval delo, ki bo odpravil krivice, ki bo vsem dal enake možnosti. Na krilih tega upanja je bilo praznovanje 1. maja polno vznesenosti!



Nekateri pomnijo še danes: praznovanje 1. maja med obema vojnama je bilo vzneseno!



1. maj, včeraj



Proletarska revolucija je v socialistični Jugoslaviji dala delu čast in oblast in 1. maj kot dvodnevno praznovanje postavila na piedestal delavskega (in delavci smo bili vsi, živeči v tej skupnosti) največjega praznovanja.



Praznovanja prvega maja so resnično in evforično zajela celotno državo. Vrstili so se proslave, zborovanja, mitingi, pohodi. Vse v čast delu in delavcem, delu čast in oblast. Razglašali so se udarniki, najbolj zaslužni delavci. Najbolj prestižne pa so bile delovne zmage, ki so se merile v novih tovarnah, novih gradbenih objektih, kilometrih cest, rekordni proizvodnji, preseženih planih. Vse to je v nas dvigalo samozavest, samospoštovanje in patriotsko zadovoljstvo. Zato nam tudi v glavnem nič ni bilo pretežko. Delo smo opravljali zagnano, verjeli smo v osmišljenost svojega dela. Plačilo za delo ni bilo ravno pravljično veliko, a bilo je pošteno, od snažilk do direktorjev so bile razlike, v primerjavi z danes, minimalne.



V globoki veri, da gradimo svetlo bodočnost, smo veliko svojega prostega časa darovali udarniškemu delu. Brez tega bi bila družba prikrajšana za marsikatero dobroto oz. pridobitev, na katero smo bili nadvse ponosni. Vsa ta dela – politična, komunalna, društvena, humanitarna – so bila opravljena brezplačno. Plačilo je bil ponos in zadovoljstvo, da si lahko sodeloval in po najboljših močeh pripomogel k razvoju kraja, države, družbe. Biti ob strani sicer ni bilo kaznivo, bilo pa je nečastno, sramotno. Danes moramo velikokrat poslušati, kako smo bili v to prisiljeni ali zaslepljeni. In o tem nam pridigajo mladi neoliberalci in lastniki kapitala in nam oni hočejo povedati, kako smo mi takrat živeli. Absurd! Imeli smo vrednote, na katerih smo gradili perspektivo, predvsem mladi, čeprav večkrat iluzorno in včasih celo lažno.



In tako smo res žal vse pogosteje spoznavali, da vse le ni tako čisto, da se eni okoriščajo na račun drugih, da delavski optimizem, zagnanost in delavnost uporabljajo za lastne žepe in za neke čisto druge cilje, zelo oddaljene uradno deklariranim.



Toda vedno znova je prišel nov 1. maj in njegovo praznovanje je bilo znova in znova polno upanja in prazničnosti.



Veliko nas pomni še danes: praznovanje 1. maja je bilo praznično!



1. maj, danes



Tudi danes je 1. maj praznik, praznik dela, in to še vedno dvodnevni, kar je le redek primer v Evropi in še manj v svetu. Zaradi dveh prostih dni je videti, kot da temu praznovanju dajemo veliko težo. Formalno mogoče res, vsebinsko pa zagotovo ne. Danes praznik ni prepovedan in zato njegovo praznovanje ni vzneseno; danes ob njem ne praznujemo delovnih zmag in ne častimo dela in v glavnem zato ni zelo prazničen. Na našo srečo pade na začetek majskega prebujanja pomladi, ko je vreme že lepo in toplo. In tako dobi praznik v glavnem funkcijo dveh prostih dni, v povezavi z vikendom kar lep počitniški paket, za sicer potrebno počitje, predvsem pa za izlete, potovanja, hišna opravila, delo na vrtu, koline, priložnostne zaposlitve za potreben stranski zaslužek, fuš. Praznik v svojem bistvu in namenu pa gre v glavnem mimo nas, in ko se tretjega maja zbudimo v delovni dan, skoraj ne vemo, zakaj smo bili dva dni prosti. Bili pa smo zato, ker nam je to boniteto priborila bojevita preteklost delavcev, rojena v upanju na boljši jutri, povezanih v mednarodno proletarsko gibanje. Danes pa nam je videti, kot da te bojevitosti in vznesenosti in prazničnosti ne potrebujemo več, češ, saj nam je blaginja, kakršna koli pač že je, dana vnaprej in za vedno, nam samim pa ni treba nič narediti za to. S tem pa živimo v lažnem zasanjanem prepričanju in nam počasi, a vztrajno iz rok (iz žepa) polzijo pridobitve socialne države. Le-ta postaja vedno manj socialna, finančno-ekonomsko postajamo vedno bolj razslojena družba, vse več ljudi je na pragu revščine, vse več je nesramno bogatih posameznikov, temelječih na žuljih delavcev, in kar je najhuje: vse več delavcev je v mezdnem izkoriščevalskem kapitalističnem odnosu brez osnovnega človeškega dostojanstva. Delo je izgubilo čast. Kaj je častnega v tem, če ob enomesečnem pridnem delu ne moreš dostojno preživeti; pri tem pa moraš za nameček gledati druge, ki se čez mesec niso nič kaj bolj pretegnili, a živijo nepredstavljivo bolje. Usodno pa je izgubilo delo tudi oblast, saj le-to postaja vse bolj, sicer potreben, a nič kaj spoštovan in upoštevan hlapec vsemogočnega kapitala. Izgubljamo vrednote in perspektive se nam vedno bolj meglijo, predvsem mladim.



Zaradi vsega tega praznik dela ne sme predstavljati samo dveh prostih dni. V njem bi se moral najti tudi čas za druženje, kar krepi skupno zavest in rojeva zadovoljstvo in samospoštovanje; najti se bi moral čas za jasno in glasno izrekanje o delavskih pravicah (stalno in prepričljivo, ne le ob občasnih stavkah), pa poudarjena skrb za socialno državo. Vse to bi te pravice ohranjalo in predvsem bogatilo. Danes pa se nasproti temu, kot že rečeno, usodno krčijo. Vedno so pri roki argumenti močnejšega (kapitala), da so te pravice nekaj preživetega in nimajo nič skupnega s sodobnim svetom. Malo bolj povzdignjen delavski glas je do nerazpoznavnosti zatolčen z argumenti, da so socialistični časi nepreklicno mimo in da se od »populizma« ne da živeti. Prav grozljivo je poslušati protiargumente za dvig plač, pokojnin, minimalne plače, socialnih pomoči na eni strani, ko na drugi dobički kapitala (pa večkrat ne vloženega v razširjeno produkcijo) grabežljivo rastejo. Še bolj je pri roki izgovor, da lastnik lahko dela s svojim dobičkom, kar želi. Seveda je to na koncu res, a prej je treba razčistiti, kako je do tega dobička sploh prišel, koliko so zanj zaslužni tudi delavci, ki običajno razen svoje mezde pri deljenju viškov nimajo pravice odločati in torej praviloma nič dobiti. Viški pa so bili praviloma ustvarjeni z živim delom. In potem se v strahu za svojim ljubim kruhkom, kakršen koli že je, nihče ne upa nič več reči. Pa tudi če reče, to ni niti za blažev žegen upoštevano.



Seveda posameznik ne more narediti ničesar, tudi posamezne skupine ne, niti država, ko pa je za tem množica, se lahko premakne marsikaj. Zaradi tega je imela parola Proletarci vseh dežel, združite se! resnično veliko sporočilno vrednost. Nekateri pri nas in v svetu so točno vedeli, zakaj so jo diskreditirali. Ko bo parola zopet udejanjena v življenje, bo delavstvo tega sveta imelo upanje in možnosti za bolj pošten svet; dokler pa bomo pustili, da bo parola skoraj smešnica ali kletvica, ni veliko upanja, da bi spremenili sedanjo nezdravo in krivično svetovno družbeno ureditev, ki je z zelo hudo močjo udarila tudi k nam. In kar je najslabše, to udarjanje še ni končano, temveč se iz dneva v dan bolj krepi. Temelj te nezdravosti in krivičnosti pa je večinsko, in s tem nesorazmerno ustrezno, lastništvo moči in oblasti v rokah kapitala in le zanemarljiv delež v rokah tistih, ki dejansko ustvarjajo in proizvajajo s svojim živim delom. Težnje po spremembah teh nesorazmerij se postopoma že sramežljivo kažejo po svetu, zelo skromno tudi pri nas. Ko bo kritična masa nezadovoljstva, razžaljenosti in trpljenja dovolj velika, se bodo te spremembe zgodile ali postopoma dogajale. Ne danes in ne jutri, ko se bo to udejanjalo, ne smemo stati ob strani, ob robu zgodovinskega dogajanja, češ, bodo že vse drugi postorili za nas.



In te spremembe, te delavske spremembe, danes ali jutri, takšne ali drugačne, bodo vedno simbolično vezane na zaščitni znak in simbol delavstva, 1. maj. Vsi simboli kogarkoli, društva, občine, firme, ustanove, države, religije, klana, lože, morajo biti od njihovih članov sprejeti in spoštovani, da ta skupnost dobro in uspešno funkcionira. Zato delavstvo ne more biti uspešno in zadovoljno, če se ne identificira tudi s svojim simbolom.



Praznik dela, simbol delavstva, mora biti že danes potreba in priložnost, da stopimo iz malodušja in nezainteresiranosti in 1. maj naredimo zopet vznesen in prazničen. Najslabša usluga, ki jo delamo danes in še posebej na dolgi rok sami sebi, je brezbrižnost.



Vsi doživljamo danes: praznovanje 1. maja je večinsko brezbrižno!



1. maj, jutri



Ko je nuja dovolj velika, ko se potrudimo in nekaj naredimo za to, se še pravljice uresničijo, zakaj torej tudi ne realne delavske potrebe, izhajajoče iz poštene in zdrave (Erich Fromm je že pred desetletji današnjo družbeno ureditev označil za nezdravo, potrebno korenitih sprememb) svetovne in seveda tudi naše družbene ureditve: vzneseno, praznično, brezskrbno, bogato praznovanje 1. maja, ko na pikniku skupaj sedijo delavec, direktor in lastnik (saj še sam, ki to pišem, ne bi verjel v realno možnost tega, če tega prizora po naključju ne bi v živo doživel na Norveškem), ko si lahko brez zadržkov in slabe vesti pogledajo v oči, ko lahko sproščeno in odkrito spregovorijo, ko vedo, da bodo vsem tudi 2. maj in vsi naslednji dnevi prijetni, varni in brez skrbi, da se do konca meseca ne bi izšlo z mesečno plačo, brez skrbi, da bi svojega otroka prikrajšali za ljubljeno igračo, za nove kavbojke, za ogled igre, za športni trening, za letovanje na morju ... za boleč sram pred sošolci, da njun oče in mama nimata denarja za njegov (njen) končni izlet.



Zakaj pravzaprav vse to kritično razmišljanje, ko pa nam vsi statistični kazalci kažejo, da danes živimo bolje kot smo pred tremi desetletji. In ob takšnih ugotovitvah naj bi torej vse kritike potihnile. Bi, če ne bi imele te ugotovitve vsaj dva velika spodrsljaja, ki ju analitiki, družboslovci in politiki ne želijo, ne morejo ali ne znajo zaznati:



• povprečno res živimo bolje kot pred leti. Kakšna pa je notranja delitev in struktura tega življenja, tega informatorji evidentno ne želijo navajati. Torej, segedin je res precej bolj slasten, kot je bil včasih; a za ene s samim zeljem, celo vsak dan bolj kislim, za druge pa vsak dan z bolj obilnimi kosi mesa,



• kako bolje kot sicer živimo, bi lahko vsi živeli, če ne bi bilo kraj, korupcije, odvodov v davčne oaze, skorumpiranih investicij in prodaj, zavožene politike.





Marijan Lačen je upokojenec, nekdanji direktor Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.