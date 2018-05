Za kaj bo v resnici šlo

Predvolilna kampanja za volitve v državni zbor se je začela v prvih dneh maja in običajno bi na tem mestu in ob taki priložnosti bilo primerno govoriti o politični geometriji strank. Zdi pa se, da bi se bilo prej bolje posvetiti govoru o politični kulturi, ki bi naj te volitve spremljala. Še več. Kazalo bo govoriti o Sloveniji kot pravilni državi in eni od držav, ki sestavljajo EU, ter se vprašati, katerim ciljem in vsebinam, glede na zelo slabe pretekle izkušnje, hoče slediti v prihodnosti.