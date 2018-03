Zadnji dnevi vlade Mira Cerarja

Miro Cerar ni odstopil, ker bi mu razpadla koalicija, ker bi izgubil zaupanje parlamenta, ker bi ga ujeli pri spornem ravnanju ali kakšnem drugem tradicionalnem vzroku za politično slovo. Odstopil je zaradi odločitve sodne veje oblasti, ki je niti ni komentiral. Dejal je le, da gre za kapljo čez rob.



Retorična figura, s katero je predsednik vlade Miro Cerar najavil, da odstopa, je bila pomenljiva. Sporočil je, da oblast vrača ljudstvu. In to naj ob volilni skrinjici sodi o dosežkih in spodrsljajih njegovega mandata. Potem je naštel največje vladne uspehe, a je ob tem ošvrknil koalicijske partnerice. S tem je posredno sporočil, da pakt o nenapadanju med strankami vladajoče koalicije tudi zanj ne velja več. V sredo, 14. marca, ob 22.00 se je začela predvolilna kampanja. Površna bilanca, ki jo je predstavil Cerar, bo eden od ključnih zastavkov volilne kampanje. Kje je država, ki jo je vodil? Je tam zaradi njegove modrosti ali nerodnosti?