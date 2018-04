Zakaj je umetnost izgubila svojo senco?

Po njegovem predavanju mi je prav brenčalo v glavi, saj je načel toliko različnih tem, z vsako od njih je vznemiril poslušalce, in potem začel govoriti o nečem čisto drugem. Spomnila sem se na postmodernizem, na Borgesa, Marcela Duchampa, na panorame arabskih mest. Govoril je o vojni, o milijardah, ki jih Združeni arabski emirati namenjajo za kulturo, o Cooper Union – univerzi v New Yorku, na kateri uči in ki je bila do nedavnega edina brez šolnine, o svojih umetniških projektih, o vampirjih in sencah ter o tem, da stvari nikoli niso takšne, kot so videti na prvi pogled. Rad menja identitete, zato se nikoli ne pusti fotografirati.



Dobila sva se naslednji dan na zajtrku v njegovem hotelu, ob zelo slabi kavi, kot je dejal. »Vsaj en dober espresso na dan je obvezen.« V Ljubljano je prišel le za dva dni, potem je odpotoval v Pariz in se čez nekaj dni vrnil v New York, kjer živi in ustvarja.



Srečanje z njim je čudna izkušnja. Najprej te posrka s številnimi zanimivimi zgodbami, ki jih pripoveduje z žarečimi črnimi očmi, a že trenutek kasneje se človek začne spraševati, ali je to, kar govori, resnica ali umetniško delo. Vse je obratno – dejstva v njegovih delih in pripovedih postanejo fantazija, nekaj neoprijemljivega, kot voda, ki je ne moreš ujeti, na drugi strani pa fikcija, o kateri govori, zveni kot resnica, zanjo obstajajo dokazi, od fotografij in videov do statističnih podatkov. To je njegova metoda. Mogoče jo je razvil zato, ker se veliko ukvarja z vojno in nasiljem. Prva žrtev vsake vojne je namreč vedno resnica.



Paralelna zgodovina



Leta 1989 je v Bejrutu ustanovil umetniško skupino Atlas, ki je sodelovala z raziskovalci, zgodovinarji, nekdanjimi vohuni in generali ter zbirala dokumente, zgodbe in fotografije o državljanski vojni v Libanonu, ki je trajala od leta 1975 do 1990 in je zahtevala več kot 100.000 življenj. Takrat je na milijone ljudi ostalo brez domov.



Največ dokumentov je skupini podaril skrivnostni zgodovinar Fadl Fahuri, ki si je med drugim obsedeno zapisoval podatke o avtomobilih bombah. V petnajstih letih je v Bejrutu eksplodiralo 3641 takšnih avtomobilov, ubili so 4386 ljudi, na tisoče jih je bilo ranjenih. Edina stvar, ki po takšni eksploziji ostane cela, je avtomobilski motor; največkrat ga odnese sto metrov stran. Fahuri je po vsaki eksploziji poiskal motor in s pomočjo oznak na njem ugotovil, za kakšne vrste avtomobil je šlo in celo kakšne barve je bil, in o tem sestavil obsežno dokumentacijo; kolaž fotografij in člankov. Dal jih je skupini Atlas, ta pa jih je potem predstavila kot umetniško delo.

Better Be Watching the Clouds, 2004

Neki drug njihov projekt z naslovom Let’s Be Honest, the Weather Helped ... je zgodba o trgovanju z orožjem. »Tako kot vsi otroci v Bejrutu sem tudi jaz v 70. letih, ko je divjala državljanska vojna, zbiral naboje in topovske izstrelke. Našel sem jih v stenah hiš, drevesih, avtomobilih. Šele kasneje sem ugotovil, da ima vsaka tovarna orožja drugačne naboje, ločevali so se po barvi in obliki. Natančno je bilo jasno, iz katere države je prišlo orožje, s katerim so uničevali mesto. Bilo jih je več kot dvajset.« Walid je fotografiral prestreljene stene in vsako luknjo označil s svojo barvo. Barva je pomenila državo, iz katere je bil naboj: Nemčija, Finska, Francija ... Porušene stavbe so pikast zemljevid držav, ki so se borile za mir, a so prodajale vojno.