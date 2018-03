Zakaj pes ni zalajal v neki usodni noči?

O tem, da je demokracija, globalno gledano, v eksistencialni krizi, že dalj časa ni nobenega dvoma. Med simptomi te krize v etabliranih demokracijah se največkrat omenjajo kritični primanjkljaj politične participacije, upadajoči trend zaupanja v politične elite in usihanje moči ter (ne)priznavanja legitimnosti oziroma reprezentativnosti obstoječih demokratičnih institucij.



Razpravljanje o krizi demokracije je treba pripeljati od simptomov k (glavnim) vzrokom. Enega od ključnih predstavlja enormno povečevanje neenakosti v zadnjih treh ali štirih desetletjih, ki mu ni videti para v novejši politični zgodovini. V zadnjem času doživlja neenakost dodatni pospešek s tem, ko so še včerajšnji zagovorniki globalizacije obrnili ploščo in začeli slediti brezobzirnemu nacionalizmu (brexit, Trump in drugi), ki ga ekonomisti obravnavajo kot protekcionizem. Zadnji gleda na mednarodne politične in ekonomske odnose kot na bilateralne dogovore med poslovnimi/ekonomskimi elitami in ne kot na multilateralne sporazume med državami na podlagi mednarodnega prava.



Agenda makiavelizma



Če razumemo mednarodno politiko kot nadaljevanje notranje, potem je očitno, da gre v tem primeru za uveljavljanje in prenos erozije demokracije v (nacionalnih) državah na mednarodno raven v korist avtoritarne in skrajno protekcionistične (nacionalistične) politike. V njej zmagujejo v skladu z agendo socialnega darvinizma in makiavelizma močni in pretkani, pri zadnjem »levi« in »lisice«. Ali če zapišemo drugače, porušena arhitektura demokracije na nacionalni ravni v korist avtoritarne in nacionalistične politike podaljšuje enako destruktivne učinke tudi v mednarodno okolje.



Na tem mestu se pojavlja vprašanje o zgodovinsko kontingentni neodpornosti demokracije pred avtoritarnim in malignim nacionalističnim virusom. Vsaj v politični teoriji bi morala demokracija igrati določeno, če že ne odločujočo vlogo pri prerazporejanju ustvarjenega družbenega bogastva. Zakaj je demokracija na tem mestu odpovedala in ni znala ali mogla ustaviti eksponencialne rasti neenakosti, ki ji danes zadaja smrtne udarce? Kdo bi se moral s konkretno politiko zavzemati za demokracijo, pa se ni? Na vprašanje Sherlocka Holmesa, ki se mu je zdelo nenavadno, zakaj »pes ni zalajal v neki usodni noči«, je ponudil dober odgovor francoski ekonomist Thomas Piketty v obsežnem delu Kapital v 21. stoletju.