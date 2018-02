Zakaj se Italija ne more spremeniti

Francija in Nemčija se pripravljata na dogovor o evropski prihodnosti, Italija je tik pred volitvami. Evropa zaskrbljeno pogleduje proti državi, katere politika je bila vedno kaotična.



Pravkar se je končal festival v Sanremu in njegova liturgija na nekinačin zvesto odslikava Italijo kot tako, njeno teatralnost, ceremonialnost, veličasten ritual. Sanremo je lep, prazen obred, letos že 68. zapored, poln je lahkotnosti in mediteranskega šarma, nabit je z nostalgijo, na odru teatra Ariston se čas zavrti nazaj. Toda canzone, kot so bile tiste nekdaj, ne obstajajo več.



Nostalgija in fantazija



V italijanski politiki pa je še vedno aktualen ostareli Silvio Berlusconi. Že zdavnaj so ga odpisali, potekel mu je rok trajanja, videti je grotesken, vendar je spet tu, vnovič v veliki prednosti pred političnimi tekmeci. Na vrhuncu politične moči v devetdesetih je bil predmet identifikacije velikega dela italijanske družbe, zdaj je del kolektivnega spomina, volivcem se ponuja kot par zanesljivih, preizkušenih, varnih rok. Ko se je konec preteklega leta vrnil na politično prizorišče, so v Evropi začudeno opazovali njegovo ponovno vstajenje. Pa vendar je za Bruselj bolj zaželena izbira kot novinec Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio ali skrajno desna Severna liga Mattea Salvinija.



Italijanska predvolilna kampanja je fantazija, stranke se dobrikajo, prilizujejo in obljubljajo vse, od fiskalnih popustov, bonusov, podpor do ukinjanja davkov. Njihovi programi so utopični projekti, levica nima konsistentne gospodarske strategije, Berlusconi ponuja svoje izrabljene recepte, prazne obljube so se pomešale z lažmi. To je odraz politične kulture v državi, takšna kampanja je pisana na kožo povprečnemu Italijanu. Gledamo zgodovinske slabosti italijanske države in družbe, povezane s splošno degradacijo družbe v minulih dveh desetletjih.