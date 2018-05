Zaupanja vredni mediji so imunski sistem demokracije

Craig Newmark je ustanovitelj enega najbolj popularnih spletnih portalov. Craigslist je danes tisto, čemur so bile nekoč namenjene cele strani dnevnih časopisov, prostori za male oglase, v katerih se je dalo dobiti vse, od rabljenih avtomobilov do ljubezenskih partnerjev.



Craig Newmark je dajal vtis turista, ki se je pomotoma znašel sredi največjega novinarskega festivala v Evropi, ko je k mizi prisedel s kozarcem sambuce v rokah. Toda pionir internetne industrije si v italijansko Perugio v nasprotju z večino popotnikov, ki so se v mesto zgrnili sredi aprila, ni prišel ogledovat lokalnih znamenitosti. Nasprotno, mesto in festival sta mu bila dobro znana.



Ustanovitelj enega najbolj popularnih spletnih portalov na svetu se je zlahka pomešal med stotine novinarjev, akademikov, nevladnikov in predstavnikov velikih spletnih podjetij, ki se vsako pomlad zgrnejo v Umbrijo, da bi spregovorili o preteklih, sedanjih in prihodnjih težavah. Zanj je bil to že četrti novinarski festival in sodeč po času, ki ga v življenju namenja prihodnosti medijev in novinarstva, gotovo ne zadnji.



Lokalno in globalno



Večina Slovencev verjetno še ni slišala za Craigslist. Med drugim zato, ker Slovenije ni med 70 državami, ki so vključene v njegovo mrežo 700 spletnih strani, na katerih lahko posamezniki objavljajo oglase in prodajajo ter trgujejo tako rekoč z vsem, kar jim pride na pamet. Craigslist je danes tisto, čemur so bile nekoč namenjene cele strani dnevnih časopisov, prostori za male oglase, v katerih se je dalo dobiti vse, od rabljenih avtomobilov, stanovanj, kuhinjskih pripomočkov, študijskih inštrukcij do ljubezenskih partnerjev, priložnostnih pa tudi takšnih za vse življenje.