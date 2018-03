Ženske imajo več pravic kot prej, a to še ne pomeni, da njihova ohranitev ni v nevarnosti

Po romanih Frida Kahlo ali o bolečini ter Dora in Minotaver – moje življenje s Picassom se je ena od najbolj prevajanih hrvaških književnic in publicistka lotila pisanja knjige o še eni markantni, nadarjeni in nesrečni ženski – Milevi Marić Einstein. Širši javnosti, tako Slavenka Drakulić, zaradi balkanskega rodu precej neznana ženska, ki pa se je rodila v premožni vojvodinski družini in postala prva žena Alberta Einsteina.



Zaradi izjemne bistrosti so Milevo Marić po gimnaziji v Zagrebu poslali na züriško politehniko. Bila je prva ženska v zgodovini, ki je obiskovala predavanja in vaje. A zaradi vzrokov, ki jih Slavenka Drakulić tenkočutno in na trenutke boleče neprizanesljivo razkrije v knjigi, kljub matematični genialnosti ni uresničila ne svojih želja ne želja ljubečih staršev. Na vprašanja, zakaj in kdo ji je to preprečil, skuša avtorica odgovoriti v delu, ki se ga prebere na dušek.



Roman Mileva Einstein, teorija žalosti (v prevodu Miša Renka je izšel pri založbi Beletrina) je obenem nadaljevanje avtoričine fikcionalizacije intimnih odnosov ljudi, ki so zaznamovali svetovno zgodovino. S poudarkom, kot smo pri njej vajeni, na ženski identiteti in njeni krhkosti, a samo na videz – nemara prej na samosvoji poziciji ženske v odnosih s tako imenovanimi velikimi umetniki oziroma znanstveniki/geniji.



Vse, kar je za Milevo ključno, se je zgodilo v obdobju pred začetkom prve svetovne vojne leta 1914 in pred začetkom vzpona nacizma. Spominja se strastne, tople in tovariške ljubezni z Albertom, časa, ko se jima je rodila nezakonska hči Elisabeth, ki se je je morala odreči, rojstva dveh dečkov, bolezni, ki je za vedno prizadela enega od njiju, in tiho Einsteinovo oddaljevanje v znanost, ki jo je dobro poznala, predvsem pa v nedrja drugih žensk – oziroma ene same –, za katera je verjetno napak menila, da so morala biti bolj privlačna od njenih.





Mileva Marić Einstein. Foto: Wikipedia

A pogovor s Slavenko Drakulić ni tekel samo o tem; dotaknili sva se tudi položaja ženske danes, predvsem na tem našem prostoru, spregovorili o staranju žensk in načeli vprašanja, kaj je danes ženska solidarnost in kako se izkazuje, naglas nizali pro et contra o gibanju #jaztudi (#metoo), se strinjali o potrebnosti ali nepotrebnosti denunciranja moških kar vsepovprek in ugibali o tem, kako danes moški sploh lahko dvori ženski.



Kako ste v romanih o Fridi Kahlo, Dori Maar in zdaj Milevi Marić, Einsteinovi prvi ženi, vstopali v čustovanja teh žensk, ki so bile v enaki meri talentirane in odločne kot njihovi partnerji, nekatere med njimi še bolj? Zdi se, da vas zanimajo predvsem ženske, ki so se zaradi teh ali onih razlogov, predvsem partnerstev z zelo specifičnimi moškimi, odrekle lastni karieri in sebi.



Predvsem me je zanimalo, kako so družba in okoliščine, v katerih so odraščale in živele, vplivale na njihove odločitve, zanimali so me njihovi značaji in narava odnosov, ki so jih imele z moškimi. Med seboj so si bile zelo različne …



A imele so nekaj skupnega, bolezen – v takšni ali drugačni obliki. Frida je bila telesno pohabljena, Dora se je borila z depresijami, Mileva je šepala od rojstva, kasneje se je borila s hudimi depresijami.



Drži, a prav zaradi tega prodre na plano njihov značaj, ki je bil odločilen za to, katero pot si bodo izbrale. Frida se je proti bolezni borila, Dora se ji je postopoma predala, Mileva pa je po tistem, ko je bila primorana pustiti prvorojenko pri starših in je ta v drugem letu starosti umrla, doživela hud psihični zlom, od katerega si ni nikdar opomogla. Okoliščine vsake od treh žensk so zelo kompleksne in to me je najbolj pritegnilo, obenem pa ne morem reči, da so uresničenje svojega talenta zapostavile samo zaradi moških. Nekatere niso verjele vanj, nekatere od njih niso verjele v lastno identiteto, pri nekaterih je prevladala resna bolezen, skrb za otroke … Frido je v določenem obdobju trdno podprl mož Diego Rivera, ne glede na to, kaj si je mislil o njenem slikarstvu …



Če se vrneva k boleznim, nekaj časa ste bili dializna bolnica, pri prvi transplantaciji vam je telo novo ledvico zavrnilo, druga je bila uspešna. Kako in koliko lahko bolezen odredi svetovni nazor, v vašem primeru, pisateljice, koliko odredi teme, o katerih bo pisala? Ne nazadnje je pisanje o telesu nekaj, k čemur se redno vračate.



Morda imate prav, a nisem prepričana. Bi to pomenilo, da moram pisati samo o boleznih? Ne. Vsekakor pa človeka zgodnje srečanje z boleznijo in svojo smrtnostjo prisili, da intenzivneje razmišlja o življenju in lastnih odločitvah. Postavljanje prioritet poteka hitreje in odločneje in strah pred radikalnimi rezi enostavno izgine.



V romanu o Milevi Einstein ste izbrali pet ključnih trenutkov v njenem življenju in jih literarizirali, dramatizirali. Gre za dogodke, ki so se zgodili med letoma 1914, ko sta se z Albertom razšla, in 1933, ko je njen mlajši sin bil dokončno in trajno hospitaliziran v psihiatrično bolnišnico.



Ti trenutki so se mi zdeli z mojega stališča najbolj pomembni, bralec bo razumel, zakaj. Mileva je umrla leta 1948. Teorija žalosti ni biografija, osnova zanjo seveda so biografski podatki in dogodki, ki so se res zgodili, a skušala sem predvsem razumeti, zakaj in kako so se zgodili.



Odločili ste se za inteligenten začetek, da v prvih odstavkih predstavite nekaj, kar bo v posebno luč postavilo najprej njenega moža …



Nisem hotela veliko pisati o njem. O Albertu Einsteinu obstaja vrsta biografij, izpostavila bi tiste Walterja Isaacsona Einstein, His Life and Universe in knjigo Einstein in Love: A Scientific Romance avtorja Dennisa Overbya.