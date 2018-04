Zgodovina ponavljačev ne spusti skozi

Leta 1931 se je Winston Churchill lotil zanimivega izziva. Napisal je namreč prispevek k t. i. alternativni zgodovini. Razprava o vprašanju, kaj bi se zgodilo, če bi v bitki za Gettysburg, najpomembnejši bitki v ameriški državljanski vojni, ne bil poražen konfederalni general Robert E. Lee, je njegov prispevek k counterfactual history. Vprašanje, kaj bi bilo, če bi bilo drugače, je zanimiva metoda, s katero lahko tudi nekatere stvari v naši aktualni zgodovini postanejo razumljivejše.



Mnoge vojne so se začele s presenečenjem, zaradi katerega bi se tok zgodovine lahko obrnil povsem drugače. Operacija Barbarossa, v zgodovini druge svetovne vojne znana kot najslabše varovana skrivnost, je Stalina tako presenetila, da se je za nekaj dni skril v svojo dačo zunaj Moskve. Res je nerazumljivo, kljub paktu Ribbentrop-Molotov, da Stalin ni verjel, da bo tri milijone vojakov Wehrmachta, ki so se junija 1941 premaknili na rusko mejo, v resnici napadlo. To velja tudi za japonski napad na Pearl Harbor, ki je poveljnika ameriškega štaba Georgea C. Marshalla ujel na jutranji ježi. In neverjetno se sliši, da so Rooseveltovega šefa obveščevalne službe Billa Donovana, ki je bil na nogometni tekmi, klicali po zvočniku, da ima nujen telefonski klic, da so mu povedali za napad.

Do presenečenj je prihajalo kljub temu, da so obstajali dobri obveščevalni podatki in analize, ki so te napade napovedovali zelo natančno ali vsaj z veliko verjetnostjo. To velja za nemški napad na Poljsko, države Beneluksa in Francijo. Francozi so bili, prek svojega vrhunskega agenta Hans-Thila Schmidta, uslužbenca nemškega urada za šifre, naslednji dan po tem, ko je Hitler najožjemu vojaškemu kabinetu, 5. novembra 1937, razkril svoj načrt zasedbe Evrope, seznanjeni z njim. In pozneje, vse do napada na Francijo, tudi z vsemi načrti nemške vojske. A je francoski generalštab prvič resno razpravljal o teh podatkih šele dober teden pred napadom, kot je to v svojih spominih dobro dokumentiral Paul Paillole.



Leta 1991 mnogi v Sloveniji niso verjeli, da lahko jugoslovanska armada s silo prepreči slovensko osamosvojitev. Veliko je bilo nejevernih Tomažev, ki so vladne priprave in ocene, da do tega lahko pride, ocenjevali za pretirane. Niso bili redki, ki so to razumeli le kot krepitev pozicij ministrstev za obrambo in notranje zadeve ter politične opcije, ki sta jo predstavljala ministra obeh resorjev. To se je jasno pokazalo pri sprejemanju osamosvojitvene zakonodaje v slovenski skupščini, ki je bila komaj sprejeta z nekaj glasovi večine. Drugi so računali, da bo že grožnja z orožjem odvrnila Demos od osamosvajanja in vojaške intervence zato ne bo. »Šklocnem dva, tri puta zatvaračem i Slovenci beže!« je razlagal mariborski general Mićo Delić beograjskemu sogovorniku ob pekrski krizi v pogovoru, ki ga je prestregla varnostno-informativna služba Mihe Brejca. Najbolj naivni so, očarani s padcem berlinskega zidu in napovedjo »konca zgodovine«, tako ali tako menili, da vojne, posebej na evropski celini, niso več mogoče. Kako daleč od realnosti so bile takrat take ocene, je v manj kot letu dni pokazala balkanska morija.



Zanimiv komentar o neuspešnem katalonskem osamosvajanju, ki ga je pred kratkim napisal Matevž Krivic v Delu, je ponovno aktualiziral pomen vojaške sile. Rekel je, da je ena ključnih razlik med katalonsko in slovensko osamosvojitvijo dejstvo, da je bila Slovenija tudi vojaško pripravljena na ta korak, Katalonija pa ne.



Slovenska politična levica je danes posebej glasna, ko gre za sicer povsem legitimne katalonske načrte. Ne morem se znebiti vtisa, da gre pri tem tudi za figov list, ki naj čim bolj prekrije njeno domače ravnanje ob osamosvajanju. Danes, kot takrat, spet ponuja peticijo, le da tokrat drugačno od znane mirovniške deklaracije pred sedemindvajsetimi leti, ko je šlo za Slovenijo. Kljub temu da je Španija izrazito unitaristična država, ustavnopravno povsem drugačna od takratne Jugoslavije, apelira na vest slovenske politike.



Ko je šlo za slovensko samostojnost, je bila levica proti osamosvojitvi. Ustanovitev samostojne slovenske države ni bila njena »intimna opcija«, celo njenemu priznanju je nasprotovala. Milan Kučan in Ciril Ribičič sta sekretarja socialistične internacionale po vojni za samostojnost prosila, naj evropska levica vendarle ne da države slovenski desnici. Piero Fassino, bivši italijanski minister in funkcionar socialistične internacionale, v svoji knjigi takole opiše srečanje z njima: »Slovenski komunisti so prosili, naj jih ne bi pustili samih, pri čemer so rotili italijansko in evropsko levico, naj neodvisnosti bivših jugoslovanskih republik ne podarita desnici.« Ali pa se spomnimo sestanka slovenske opozicije s predsednikom zveznega izvršnega sveta Antejem Markovićem, tik pred vojno 1991, ki ga je tudi opisal v svoji knjigi. Vprašal jih je, zakaj vendar ne vržejo Demosove vlade, če se ne strinjajo z njeno politiko. Odgovorili so, da bodo to storili takoj po tem, ko osamosvojitev tako ali tako ne bo uspešna. Samo opozicijski socialisti Viktorja Žaklja so ves čas podpirali osamosvojitev, celo prvi so predlagali referendum, podprli osamosvojitveno zakonodajo in zato najbrž niso bili povabljeni na sestanek z Markovićem.



Tako ravnanje opozicije pove, da njena prioriteta ni bila samostojna slovenska država, ne pred in ne po osamosvojitveni vojni. Komunisti so vedeli, da to za njihovo oblast ne bo dobro. Ideja samostojne slovenske države se je tudi ostali opoziciji zdela regresivna in nazadnjaška v dobi vseevropskega združevanja. Poleg tega jo je imela za rizično, tako ekonomsko kot politično, in obenem v resnici neuresničljivo romantično in zato zgrešeno predstavo Demosa. Tudi del politične emigracije, ki je svetoval predsedniku Demosove vlade Lojzetu Peterletu, je, na moje veliko presenečenje, svaril pred prenagljenimi koraki in svetoval vztrajanje v jugoslovanski skupnosti »vsaj še nekaj časa«, češ, kam bo Slovenija izvažala, če ne bo Jugoslavije. Upoštevaje vse to in naše lastne dvome o uresničljivosti ambicioznih načrtov ne preseneča prvi vladni predlog o konfederaciji, ki ni bil zgolj taktične narave.



Foto: Igor modic/Delo

Kako naj ravna legalna oblast ob agresiji?

Potem je bila Slovenija napadena. Vprašanje ravnanja predstavnikov oblasti v razmerah, ko je država napadena ali celo okupirana, je eno najpomembnejših vprašanj svetovne zgodovine. Ne preseneča, da prav zdaj prihaja na filmska platna Najtemnejša ura, ekranizacija ključnih nekaj dni novoimenovanega premiera Winstona Churchilla, ki so sovpadali z nemškim napadom na Francijo in države Beneluxa. Njegovo soočenje z nemško agresijo ni bilo nič manj dramatično od soočanj z lastnimi dvomi in z zunanjim ministrom Edwardom W. Halifaxom in nekdanjim premierom Nevillom Chamberlainom, ki sta bila naklonjena dogovoru s premočnim Hitlerjem.