Zmaga civilne družbe ni poraz vlade, ampak napredek za celotno družbo

Sporočilo za javnost francoskega premiera Edouarda Philippa 17. januarja letos je bilo kratko, a nedvoumno: vlada se je po skrbnem tehtanju odločila, da nepreklicno opusti načrt za gradnjo novega letališča Notre-Dame-des-Landes, ker ta projekt zaradi dolgoletnega množičnega nasprotovanja javnosti izziva prevelika nasprotja v francoski družbi. Zato ga ni mogoče dobro izpeljati in namesto tega bo treba razširiti obstoječe letališče v Nantesu.



Mnogi to »pogumno odločitev vlade« pripisujejo vplivu Nicolasa Hulota, nekoč izjemno priljubljenega novinarja in prepričanega okoljevarstvenika ter pripadnika evropskih zelenih, ki je po dolgem oklevanju sprejel funkcijo ministra za ekološko in solidarno tranzicijo. Menda je bila opustitev projekta njegov pogoj za to, da ostane v vladi. Odločitev vlade je gotovo tudi posledica dejstva, da se je Francija glede trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb odločila igrati pomembno vlogo v mednarodni skupnosti, o čemer pričata dva pariška svetovna vrha na to temo: prvi leta 2015 in drugi, One Planet, leta 2017.



Mogoče pa je tudi reči, da obrazložitev vlade v kar največji meri odseva naslednjo resnico: potem ko je posebna komisija za mediacijo v nekaj mesecih še enkrat preučila razloge za in proti, se je vlada soočila s celotno dimenzijo problema. In po uvidu v predvidene posledice je navsezadnje priznala, da ta pomembni projekt, ki že več kot pol stoletja buri duhove in je resda vreden 561 milijonov evrov ter bi prinesel 600 novih delovnih mest, a bi v celoti uničil 6500 hektarjev obdelovalne zemlje in mokrišč, v očeh nezanemarljivega dela javnosti ne uživa zadostne legitimnosti.



Tako se je z zmago lokalne, nacionalne in evropske civilne družbe končala okoljevarstvena saga, ki je v skrbi za decentralizacijo razvoja francoske države začela prvotni načrt že odmaknjenega leta 1963. Tedanja vlada je imela v mislih, da bo na novem medcelinskem letališču ob atlantski obali vzletalo in pristajalo tudi nadzvočno letalo concorde. Toda naletela je na tako odločne proteste na lokalni in nacionalni ravni, da je načrt zamrznila. Neuspešno sta ga poskušali odtajati najprej Chiracova vlada leta 2000, ki je razglasila javno namembnost tega območja, in potem še enkrat Hollandova vlada leta 2012.

Kraj, kjer se je naredila vlada



Vmes se je zgodila zadeva Larzac, ki je v Franciji sinonim gibanja državljanske nepokorščine in nadaljevanje miselnosti iz upornega leta 1968, ki je sčasoma preraslo v forum za drugačno globalizacijo. Tednik Le Nouvel Observateur je lani uvrstil Larzac med sto krajev spomina, kjer se je »naredila Francija«, kar pomeni, da se je tam krepila francoska nacionalna identiteta.



Larzac je kraška planota na jugu Centralnega gorskega masiva, na kateri kmetje že stoletja gojijo ovce in pridelujejo sloviti sir roquefort. Leta 1971 je Michel Debré, takratni minister za nacionalno obrambo, objavil odločitev o razširitvi poligonskega ozemlja vojaškega oporišča, ki je na tej planoti obstajalo od začetka dvajsetega stoletja. Območje bi se povečalo s takratnih 3000 na 17.000 hektarjev in bi prizadelo dvanajst občin. Načrt širitve je vlada predstavila kot edino možno rešitev, ki bo regiji prinesla gospodarski napredek in nova delovna mesta, najprej pa elektrifikacijo, vodovod in kanalizacijo.



»Treba bo le razlastiti peščico kmetov, ki vzrejajo nekaj ovac in živijo v bolj ali manj srednjeveških razmerah,« je bila ocena ministrstva za obrambo za medije, ki jo je sporočil neki visoki uradnik. Tudi to, da prav s te planote, kjer se je tedaj paslo 90.000 ovac, prihaja vsako leto več sto ton izjemno kvalitetnega in enega najbolj priljubljenih sirov v francoski republiki, ni štelo.