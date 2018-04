Znanstveniku zapovedovati, kaj naj počne, se ne obnese

Kvantna fizika je težko razumljiva celo fizikom, pravi znanstvenik slovensko-škotskega rodu, ki je leta 2016 skupaj z Davidom Thoulessom in Michaelom Kosterlitzom prejel Nobelovo nagrado za fiziko. Raziskovalec in profesor na ameriški univerzi Princeton je pred časom predaval v Ljubljani na 26. dnevih Jožefa Stefana, ki so namenjeni popularizaciji znanosti.



V izkustvenem svetu obstaja snov v trdem, tekočem in plinastem stanju, iz enega stanja v drugo pa se spreminja skozi fazne prehode. Ob temperaturah tik nad absolutno ničlo (0 °K oziroma -273,13 °C) pa je snov v zelo nenavadnih, kvantnih stanjih. Že pred desetletji so teoretski fiziki David Thouless, Michael Kosterlitz in Duncan Haldane z matematično topologijo dokazali, da tudi pri izredno nizkih temperaturah v snovi, ki je dvo- ali celo enodimenzionalna, kot so magnetni fluidi in tekoči helij, obstajajo fazni prehodi, ki so skokoviti. Snov je zaradi kvantnih učinkov superprevodna in električni tok skoznjo teče brez upora. Duncan Haldane pa je z matematično topologijo na verigah magnetnih atomov, ki imajo kvantno lastnost, imenovano spin, napovedal tudi njene magnetne lastnosti.



Leta kasneje so bila ta teoretska odkritja eksperimentalno potrjena in so zagnala razvoj novih materialov, ki v naravi ne obstajajo. Na kvantnih materialih temeljijo tehnologije pospeševalnikov delcev, kot je veliki hadronski pospeševalnik v Cernu, hitri vlaki, ki lebdijo na premikajočem se magnetnem polju, in naprave za magnetno resonanco (MRI), veliko pa obetajo tudi v razvoju elektronike in kvantnih računalnikov.



O nenavadnih stanjih snovi in kvantni prepletenosti je Duncan Haldane, raziskovalec in profesor na ameriški univerzi Princeton, prejšnji mesec predaval na 26. dnevih Jožefa Stefana, ki so namenjeni popularizaciji znanosti.



V Sloveniji niste prvič, leta 2000 ste na Bledu sodelovali na mednarodnem simpoziju Open Problems in Strongly Correlated Electron Systems. Pa tudi vaša družina izhaja iz Slovenije in avstrijske Koroške.



Tako je. Moj stari oče je bil doma iz Srednje vasi med Tržičem in Begunjami in se je na začetku 20. stoletja preselil v Borovlje, kjer je spoznal mojo staro mamo, koroško Slovenko. Tam se je leta 1919 rodila moja mama, Ljudmila Renko, in ob koncu vojne je kot študentka medicine delala v britanski bolnišnici v Celovcu, katere del je bil namenjen jugoslovanski vojski. V bolnišnici je spoznala škotskega vojaškega zdravnika, mojega očeta, in kmalu zatem sta se preselila v London.



Predvidevam, da vas je naravoslovje zanimalo od otroštva?



V otroštvu me je zanimala predvsem kemija, v zadnjem letniku srednje šole St Paul's School je moje navdušenje spodbujal profesor kemije in fizike. Odločil sem se za študij naravoslovja na Cambridgeu, ki je obsegal kemijo, fiziko, matematiko in biologijo, a po nekaj nesrečnih pripetljajih v kemijskem laboratoriju sem uvidel, da sem preveč neroden za kemijsko eksperimentiranje. Ker sem imel rad matematiko in fiziko, sem pristal v fiziki, česar nisem nikdar obžaloval. Fizika je postala moja strast.



Vsi trije prejemniki Nobelove nagrade za fiziko leta 2016, tako vi kot David Thouless in Michael Kosterlitz, ste Britanci, znanstveno kariero pa ste si ustvarili v ZDA. Zakaj ste po doktoratu na Cambridgeu konec 70. let prejšnjega stoletja zapustili Veliko Britanijo in odšli najprej v Grenoble, nato na Južnokalifornijsko univerzo v San Diego in od tam v začetku 90. let na univerzo Princeton v New Jersey?



Šlo je za naključje, a ne povsem. Konec 70. let je v britanski znanosti vladalo zelo deprimirajoče ozračje. Stališče vladnih agencij za financiranje znanosti je bilo, da naj se znanstveniki ne bi ukvarjali s teoretskimi, ampak s koristnimi, uporabnimi raziskavami. Posledica tedanje britanske politike je bil beg možganov. Toda večina ljudi se v znanost ne poda zaradi zaslužka, ampak ker sledi svojim sanjam. Pogosto poudarjam pomen znanstvenega izobraževanja, ki ljudi nauči poglobljenega razmišljanja in načrtovanja, kar se obnese tudi v drugih karierah. V podjetjih, ki potrebujejo tehnološko bazo kvalificiranih strokovnjakov, je znanstvenoraziskovalna izkušnja zelo dobrodošla. Vendar zase ne bi mogel reči, da sem Anglijo zapustil zavestno. Ko sem v Franciji razmišljal o novi službi, sem na priporočilo kolegov prejel povabilo na Južnokalifornijsko univerzo. Odpravil sem se v San Diego in ob tamkajšnjih čudovitih plažah in palmah pomislil: ni razloga, da ponudbe ne bi sprejel (smeh).



Kakšen je danes položaj znanosti v Veliki Britaniji?



V 80. letih prejšnjega stoletja se je britanska politika do znanosti začela spreminjati in odtlej si je znanost zelo opomogla. Znanstveniku zapovedovati, kaj naj počne, se ne obnese. Na ministrstvih pogosto menijo, da bi bilo z lepo pripravljenim načrtom mogoče spodbujati industrijo, ki bi prinašala koristi in dobičke, vendar se velika odkritja ne zgodijo načrtovano, temveč zato, ker znanstveniki iščejo nekaj zanimivega, medtem pa odkrijejo nekaj nenavadnega. ZDA imajo zelo razsvetljen način financiranja znanosti, statut ameriške Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) namreč vključuje raziskave na podlagi radovednosti. Financiranje znanosti ne bi smelo biti namenjeno doseganju neposrednih ciljev, ampak napredovanju in pospeševanju vednosti.



Kar je ključno v znanosti …



Tako je, bistveno v znanosti je razumevanje. Brez vednosti o zgradbi sveta in njegovem delovanju ni mogoče narediti ničesar uporabnega. Da bo naše Sonce čez dve milijardi let eksplodiralo, v tem trenutku ni ravno uporaben del znanja, a kljub temu to nekateri znanstveniki poskušamo razumeti. Treba se je zavedati razlike med znanostjo in inženirstvom. Medtem ko se v inženirstvu uporablja uveljavljeno tehnologijo, v znanosti raziskujemo in ustvarjamo osnove, iz katere vse izhaja, in hkrati izobražujemo bodoče znanstvenike in strokovnjake. Ključne vloge pri tem ne igra objekt raziskovanja, ampak ljudje, ki zmorejo svoje navdušenje za raziskovalne vsebine prenesti na kolege in študente. Predstava, da so znanstveniki hladni, celo robotski, je napačna. Za uspeh v znanosti sta izjemno pomembna raziskovalčeva predanost in strast.



Brez dvoma pa sta pomembna tudi povezovanje in prepletenost – entanglement, če naj uporabim izraz iz kvantne fizike.



Ja, lahko bi tako rekli (smeh). Znanost je izrazito mednaroden poklic, zato znanstvenikom ne kaže jemati poguma, da bi zapustili domovino in gradili kariero v mednarodnem prostoru. Z odhodom v svet se srečujejo in dobivajo nove ideje, če ostajajo doma, pa zgolj nadaljujejo, kar so se naučili od profesorjev. Treba se je podati tja, kjer se dogajajo zanimive reči. Nekateri se vrnejo, drugi ne, a v znanosti ljudje nenehno odhajajo in prihajajo, kar jo ohranja v dobri kondiciji. Eden od argumentov proti brexitu je zatorej skrb, da se bo svobodni pretok ljudi upočasnil.