Bo Marqueza ustavil črv dvoma?

Austin – Dolga dva tedna je moral Marc Marquez poslušati pridige in tudi psovke zaradi agresivne vožnje na VN Argentine, s katero je spravil s proge Valentina Rossija in ogrožal zdravje drugih asov. Zato je prizorišče tretje dirke SP zanj idealno: v ZDA pozna le uspehe. V Austinu je zmagal tudi lani, s tremi sekundami naskoka pred – Rossijem.



Ali lahko torej v nedeljo pričakujemo nov vihar? Marsikaj bodo povedali rezultati uradnih treningov, eno pa je gotovo: Marquez se po drugem mestu v Katarju in kazenskem 18. mestu v Argentini počuti zelo neudobno v skupni razvrstitvi mundiala. Pred njim ni le presenetljivo vodilni Cal Crutchlow, lani deveti na koncu SP, drugouvrščeni Andrea Dovizioso ima 15 točk naskoka, v hrbet pa gleda tudi Johannu Zarcoju in Mavericku Viñalesu. Štirikratnemu svetovnemu prvaku v zadnjih petih sezonah razreda motogp se bo v nedeljo resda ponudila imenitna priložnost za začetek vzpona proti vrhu razpredelnice, saj ima v ZDA skoraj brezhibno statistiko.



Odkar so glavno mesto Teksasa leta 2013 uvrstili na spored SP, je v Austinu nanizal po pet prvih startnih mest in zmag, dodamo pa lahko tudi zmagoslavje na treh dirkah v Indianapolisu in eno v Laguni Seci, kjer je njegovo »brezmadežnost« delno načel Stefan Bradl, saj mu je pred petimi leti speljal »pole position«. Skupaj je torej Marc Marquez devetkrat nastopil na severnoameriških tleh, devetkrat zmagal na dirkah in osemkrat na uradnih treningih.



Dovizioso si v miru misli svoje



»Lagal bi, če bi rekel, da mi dirkališče v Austinu ne ustreza in da me nanj ne vežejo zelo lepi spomini. Na njem sem pred petimi leti dosegel prvo zmago v razredu motogp, zato ne bi mogel izbrati boljše proge za povrnitev prijetnih občutkov. Toda vsaka sezona je zgodba zase, drugačni so motorji, gume in vremenske razmere, nekoliko so spremenili tudi stezo,« se 25-letni Španec poskuša otepati vloge vnaprejšnjega zmagovalca. Vendar mu ne uspeva v celoti.



Neredki so prepričani, da bodo za Marqueza največja ovira lastni dvomi. Potem ko so ga v minulih tednih obkladali z vsemi možnimi negativnimi vzdevki, bi pač lahko – vsaj podzavestno – želel dokazati, da je vendarle dober fant, s tem pa bi izgubil pomemben kanček nujne tekmovalne ostrine. V ušesih mu odmevajo tudi kritične opazke legend motociklizma.



Najuspešnejši dirkač vseh časov Giacomo Agostini se je – čeprav je Italijan – postavil na njegovo stran in zabrusil rojaku Rossiju, naj si poišče varno službo v banki, če ga je na motorju strah ob Marquezu. Zato pa je Kevin Schwantz, ki je v svojih zlatih časih prav tako slovel po akrobatski vožnji, prepričan, da bi moralo vodstvo SP Špancu izreči pogojno kazen in ga trdo prijeti v primeru ponovitve argentinskega divjanja. Alex Criville medtem razmišlja, da bi lahko iz nevihte potegnil največ koristi Dovizioso, hladnokrven in preračunljiv velemojster. Res pa je, da se na zadnjih dirkah v Austinu ni izkazal. Po osvojitvi drugega mesta leta 2015 je najprej odstopil, lani je bil šesti.



Pred letom se je na tretjo stopničko zmagovalnega odra v ZDA povzpel Marquezov moštveni sotekmovalec pri Hondi Dani Pedrosa. Zato ne preseneča, da želi startati tudi v nedeljo, čeprav so mu po padcu v Argentini prejšnji teden operirali zlomljeno desno zapestje.