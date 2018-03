Bogo Gajser: Ne vem, zakaj se to dogaja, sem pa optimist

Ljubljana – Motokrosisti so se po uvodni dirki sezone v Argentini preselili v Evropo. V nedeljo jih čaka preizkušnja na mivki v Valkenswaardu, kjer se bosta karavani pridružila Tim Gajser in Klemen Gerčar. Tretji slovenski voznik v elitnem MXGP Jernej Irt se jim bo priključil aprila v Italiji.



Priprave doma



Oči ljubiteljev bencinskih spektaklov in največjih asov bodo uperjene v Gajserja, ki si je pred slabim mesecem zlomil čeljust. Do konca sezone bo dirkal s štirimi ploščicami in dvajsetimi vijaki.



»Cilj v sezoni bo ostati cel. Če bo ostal zdrav, bo prišel tudi rezultat,« je na vprašanje, kaj sta si s Timom začrtala za letos, odgovoril njegov oče in trener Bogo Gajser. Za sezono sta se pripravljala nekoliko drugače kot v preteklosti. »Na motorju smo bili že decembra, še nikoli prej tako zgodaj, kondicijsko je vadil od novembra. Pripravil sem tehnično zahtevno progo, podlaga je bila mivkasta in trda. Vso zimo smo trenirali po Sloveniji, nismo šli v tujino,« je vadbeno obdobje opisal Gajser starejši in dodal, da je bil nekdanji svetovni prvak v MXGP in MX2 do padca na pripravljalni dirki v Italiji maksimalno pripravljen. »Menim, da takšnih priprav nismo imeli še nikoli.«



Boljši položaj na motorju



Prva postaja sezone bo za Gajserja Nizozemska, zadnja Italija; v Imoli bo konec septembra finale, sledil bo še pokal narodov oktobra v ZDA. V tekmovalnem koledarju je nekaj sprememb, na katere se oče in sin ne ozirata. »Ne obremenjujem se s tem, katera prizorišča so dodali ali odvzeli. Če me vprašate, kje bo četrta dirka sezone, ne vem. Na vsaki mora dobro dirkati. Všeč pa mi je, da je več tekem v Evropi,« je dejal Bogo Gajser.



Precej sprememb je bilo tudi pri motorju. »Lani smo zaključili, da je bilo težišče preveč naprej, zato smo naredili nov okvir, nastavitve so zdaj boljše in tudi položaj na motorju. To so malenkosti, ampak v vrhunskem športu pomenijo ogromno. Tim ima dobre občutke za motor. Na tem, da lahko zdaj pove inženirjem, kaj bi bilo treba narediti, sva delala od njegovega otroštva. Povem jim tudi jaz, skupaj delamo, brez mene ne gre. Tudi amortizacija je nova. Motor testirava skupaj s Timom, jaz povem inženirjem, kako ga nastaviti pred vsako dirko,« je še razkril.



S Timovim odraščanjem se je spremenil tudi njun odnos. »Ko smo mladi, se spreminjamo. In to moramo sprejeti. Najtežje je biti kot oče trener svojemu sinu. Po eni strani je dobro, ker ga varuješ in ga pravočasno ustaviš. Drugi trenerji, kar ne velja za vse, ne razmišljajo vedno o športniku, ampak o rezultatu. Če si oče, vse naštudiraš, da otrok ostane zdrav,« je razmišljal Bogo Gajser.



V zadnjem letu se je Tim soočal s številnimi padci: »Pogovarjava se. Moral bo pravilno razmišljati. To pa je odvisno od njega. Dobro vozi na treningu, na tekmi pa ... Zadnje čase je prisoten strah. Tega prej ni bilo. Ne vem, zakaj se to dogaja, sem pa optimist,« je dejal.



Gerčar: Najprej ujeti ritem



S samostojno ekipo, ki jo vodi od leta 2015, se med tekmece vrača Klemen Gerčar. Zadnji dve sezoni je končal predčasno zaradi poškodbe kolena. »Težko rečem, da sem imel premor, saj sem ves čas trdo garal, da sem koleno spravil v stanje, ki mi je omogočalo, da sem decembra sedel na motor. Januarja sem treniral na Sardiniji. V prvi polovici sezone si želim ujeti tekmovalni ritem, rezultate pa pričakujem v drugi polovici,« je razkril svoje cilje 27-letni dirkač, nekdanji svetovni prvak v MX3.