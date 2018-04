Brata Irt gresta vsak svojo pot

Ljubljana – Jernej in Peter Irt, ki sta se, enako kot njun starejši brat Matevž, zapisala motokrosu, gresta po desetletju skupnih treningov vsak svojo pot. Peter bo dirkal samo še za hobi. Jernej nadaljuje začrtano, a se mu je zataknilo že na začetku sezone. Zaradi poškodbe je izpustil uvod v državno prvenstvo, manjkal bo tudi na dirki v MXGP konec tedna v Italiji.

Jernej bo izpustil dirko v Italiji

Jernej se je nameraval prvič letos s konkurenco v elitnem MXGP soočiti na nedeljski dirki v Italiji, a je prejšnji teden na treningu padel. »Delček tibije se je pri tem odlomil v sklep. Moral sem na artroskopijo. Na srečo poškodba ni huda. Že vadim v fitnesu in kolesarim, čez približno dva tedna pa načrtujem vrnitev na motor,« je povedal Ljubljančan, ki je lani v MXGP osvojil premierne točke v karieri.



Letos nadaljuje sodelovanje z ekipo Husqvarna Maurer Racing. »Ker smo brez drugega voznika, sem v ekipi sam in ves proračun je namenjen meni. Morda bom imel več motorjev in stalnega mehanika, položaj je veliko boljši kot lani,« je razkril. V tej sezoni se bo dokazoval zgolj na izbranih dirkah v MXGP. Na seznamu želja so tri: v Nemčiji, Švici in Bolgariji. Vendar pa udeležba še na nobeni ni potrjena. »Prijavljenih je več kot 40 dirkačev in promotor svetovnega prvenstva je tisti, ki se odloči, koga bo pustil zraven. Lahko se zgodi, da v četrtek zvečer izveš, da boš v soboto vozil kvalifikacije, v nedeljo pa dirko,« je opisal proces. Ne preostane mu drugega, kot da čaka na klic.



Poleg treh dirk za svetovno prvenstvo v eliti bo odpeljal vseh sedem v nemškem prvenstvu ADAC ter dve za državno. Pri pripravah pogreša mlajšega brata Petra, ki se je odločil za karierni rez. »Zame je to velika sprememba, deset let sva skupaj tekmovala in trenirala. Zdaj sem sam. Drugače je brez njega, a v življenju se je treba marsičesa navaditi,« je zrelo razmišljal Jernej Irt.



Peter ni več videl smisla



Peter se je po dveh sezonah v MXGP odločil, da konča svojo športno zgodbo. »Odločitev ni padla od danes na jutri,« je poudaril 24-letnik. Lansko sezono ni končal prav spodbudno, volja je padla.



»Vsako leto hočem napredovati. Za korak naprej bi letos potreboval ekipo, ki bi mi brezhibno pripravila motor, jaz pa bi se ukvarjal le s sabo, se preselil v Belgijo in tam treniral vse leto. A zaradi financ se mi ne bi izšlo. Vedno sem bil v manjših ekipah in vselej sem moral sam poskrbeti za motor in zase. Pod takimi pogoji ne bi imel možnosti za napredek, kaj drugega pa me ne zanima,« je povedal najmlajši Irt. Prizadela ga je tudi nesreča Aneja Dopliharja, vrstnika, ki je po padcu z motorja pristal na invalidskem vozičku in se bori, da bi shodil. Lani sta tekmovala za isto ekipo in skupaj trenirala.



A ker je motokros Petrova velika ljubezen, se od motorja ne bo ločil. Pri ekipi APJ so mu pripravili konjička, poskrbeli za opremo in licenco. Nastopal bo na dirkah za državno prvenstvo. Uvod je izpustil zaradi preglavic z desnim kolenom, ki si ga je poškodoval že lani.



Obrnil list, našel službo



Po koncu ene zgodbe je Peter Irt že začel novo. Našel si je redno službo, zaposlen je kot tehnolog v podjetju, ki proizvaja vrečke za uporabo v medicini. »Pošiljal sem prošnje, povsod je delodajalce zmotilo, da nimam delovnih izkušenj. Nato pa sem naletel na razumevajočega lastnika podjetja, ki me je vzel v službo. Dejal je, da jih tudi on ni imel, ko je začel, in mi dal priložnost,« je o novem življenjskem poglavju povedal Peter Irt, ki se je lotil še enega izziva: na Šport TV spremlja dirke MXGP kot strokovni komentator.