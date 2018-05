Dobre občutke bi radi prenesli v Latvijo

Orljonok – Motokrosisti v elitnem razredu MXGP imajo za sabo šest dirk od dvajsetih. Tim Gajser z eno manj od tekmecev ni več v igri za naslov svetovnega prvaka. Na vrhu se v uvodnem delu prvenstva trdno drži Jeffrey Herlings.



Čeprav je do finala sezone, ki ga bo zadnji dan v septembru gostila Imola, še trinajst preizkušenj, na katerih se lahko še vse obrne na glavo, ta čas v boju za naslov najbolje kaže Herlingsu. Dobil je štiri od šestih dirk. Pred najbližjim zasledovalcem Antonijem Cairolijem, ki se je v letošnjo sezono podal za desetim naslovom svetovnega prvaka, s katerim bi se izenačil z rekorderjem Stefanom Evertsom, ima 23 točk prednosti.



Izgubljena prtljaga



Na prvomajski dirki v Rusiji je Nizozemca in Italijana presenetil Clement Desalle. Prvič letos se na najvišjo stopničko v elitnem razredu MXGP ni povzpel motokrosist moštva KTM. Zmagovalni niz Herlingsa in Cairolija je prekinil Belgijec na kawasakiju.



»Bilo je le vprašanje časa. S Tonyjem ne moreva biti vseskozi na vrhu,« je dejal drugouvrščeni Herlings, ki je ob Črno morje prispel zelo živčen, saj so mu na poti, natančneje na Dunaju, izgubili prtljago, po katero se je moral vrniti sam, če jo je hotel dobiti. Na prizorišče je prispel tik pred prostim treningom, a nato kljub vsemu dobil kvalifikacije. Dan pozneje je na dirki vknjižil drugo mesto, tretji je bil Cairoli.



Padec pol kroga pred koncem



Gajser je na dirkališču ob Črnem morju tekmoval prvič v karieri. S progo se je takoj spoprijateljil. Dan pred dirko je porazil vso konkurenco na obeh treningih pred kvalifikacijami, v katerih je bil med najboljšo trojico vse do padca, zaradi katerega je nazadoval na končno 14. mesto.



Na dirki je v prvi vožnji po slabem štartu iztržil peto mesto, v drugi je z izjemo prvih nekaj minut držal tretje, a je v zadnjem krogu pristal na tleh, predse spustil Romaina Febvreja, ki mu je vseskozi tesno dihal za ovratnik, in nazadoval na četrto. Skupno je dirko končal kot peti, z enakim številom točk kot Francoz. »Razočaran sem, saj sem v drugi vožnji izgubil tretje mesto pol kroga pred koncem. Vendar takšen pač je motokros, takšen je šport. Pri vsem tem pa je pomembno, da se pobereš in greš naprej,« je razmišljal Gajser.



Zadovoljen je bil s prikazano hitrostjo in pripravo 450-kubičnega motorja: »Malo bolj bo treba delati še na telesni pripravljenosti. Počutim se dobro. Užival sem na progi, tudi navijači so bili odlični. Počasi prihajamo tja, kamor sodimo,« je dejal 21-letni dirkač Honde, ki na osmem mestu v razvrstitvi za SP z dirko manj od tekmecev za vodilnim Herlingsom zostaja za 139 točk.



Iz Rusije s pozitivnimi vtisi



Z napredkom so bili zadovoljni tudi pri Hondi. Gajser je postal stanoviten, motor je odlično pripravljen, ekipno delo kaže sadove. Šef moštva Marcus Pereira de Freitas je poudaril, da se iz Rusije vračajo s pozitivnimi vtisi. »Škoda, da ni bilo stopničk. Pomembno pa je, da pridobljene občutke prenesemo na naslednjo dirko. Nadejamo se, da nam bo tokrat Latvija prinesla rezultat in veselje,« je dejal Brazilec. Pred sabo ima deset dni, preden se bo karavana premaknila v Kegums, na prizorišče, na katerega Gajser zaradi padcev in poškodb nima lepih spominov. M. F.