Druga dirka, druga Vettlova zmaga (VIDEO)

J. P.

Sakhir - Druga dirka sezone svetovnega prvenstva formule ena, druga zmaga Ferrarijevega Nemca Sebastiana Vettla. Če je uvodoma v Melbournu šampiona Lewisa Hamiltona pustil za seboj s pretkano strategijo s postanki v boksih, pa si je danes na veliki nagradi Bahrajna v Sakhirju konkurenco pokoril izključno na stezi. Tokrat mu za vrat ni najbolj dihal Mercedesov Britanec, temveč dirkač v drugi »srebrni puščici« Valtteri Bottas. Finec je v zadnjih krogih izkoristil Vettlove močno obrabljene gume in se mu prilepil za zadek, da bi švignil mimo, pa mu je zmanjkal kak krog. Ferrariju se torej tvegana taktika zgolj enega postanka ni maščevala, ni pa veliko manjkalo. Hamilton, ki po postanku v boksih ni bil več konkurenčen povsem za vrh, se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Kimi poškodoval mehanika

Pravcata katastrofa se je pripetila Red Bullu, saj je Avstralec Daniel Ricciardo odstopil že v uvodnem krogu, mladi Nizozemec Max Verstappen pa dva kroga pozneje po trku s svetovnim prvakom. Izjemno smolo je imel tudi drugi Ferrarijev voznik Kimi Räikkönen, ki je bil pred postankom v boksih tretji, pred Hamiltonom. Pri »preobuvanju« pa se mu je zgodilo nepredstavljivo: zelena luč, ki označuje, da so vse štiri gume zamenjane, se je prižgala prezgodaj, ledeni Finec je torej speljal, še preden so mu nataknili novo zadnjo levo gumo. Pri tem je poškodoval mehanika, ki je skrbel za menjavo (utrpel je dvojni zlom noge), obenem je moral zlesti iz bolida in predčasno kapitulirati. Gesta jeznega metanja rokavic je pokazala, kaj si je o vsem skupaj mislil.

Gasly tik pod odrom

Tako so se med dobitnike točk uvrstili tudi dirkači, za katere to na vsaki preizkušnji ni ravno samoumevno. Četrti je bil Toro Rossov Francoz Pierre Gasly, ki je kljub zgolj 22 letom in šele sedmemu nastopu med elito odpeljal brezhibno dirko in se sploh prvič dokopal do točk, v boksih njegovega moštva so se veselili, kot bi mladenič zmagal. Tudi petouvrščeni Haasov Danec Kevin Magnussen tako visoko ni bil že tri leta in pol, do točk sta se eden za drugim, na sedmem in osmem mestu, dokopala tudi oba McLarnova voznika, pa tudi deveti Sauberjev Šved Marcus Ericsson, ki se mu je to posrečilo sploh prvič v karieri. Zdaj se karavana seli v Šanghaj, velika nagrada Kitajske bo na sporedu že prihodnji konec tedna.



IZIDI

1. Sebastian Vettel (Nem, ferrari) 1;32:01,940

2. Valtteri Bottas (Fin, mercedes) + 0,699

3. Lewis Hamilton (VB, mercedes) 6,512

4. Pierre Gasly (Fra, toro rosso) 1:02,234

5. Kevin Magnussen (Dan, haas) 1:15,046

6. Nico Hülkenberg (Nem, renault) 1:39,024

7. Fernando Alonso (Špa, mercedes) - 1 krog

8. Stoffel Vandoorne (Bel, mercedes) - 1 krog

9. Marcus Ericsson (Šve, sauber) - 1 krog

10. Esteban Ocon (Fra, force india) - 1 krog