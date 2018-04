F1: Ricciardo izvrstno unovčil varnostni avto na progi (VIDEO)

J. P.

Šanghaj - Od Ferrarijevega trojčka na uvodnih (neevropskih) dirkah svetovnega prvenstva v formuli ena ni bilo nič. Tudi na današnji veliki nagradi Kitajske v Šanghaju je bil sicer zmagovalec uvodnih dveh postaj, Nemec Sebastian Vettel, dolgo v igri za najvišjo stopničko zmagovalnega odra, vendar pa mu je sanje trinajst krogov pred koncem podrl zaletavi Red Bullov nizozemski mladenič Max Verstappen, s katerim sta trčila, se zavrtela in zgrmela po razpredelnici precej navzdol. Max se je moral zadovoljiti s končnim petim in Seb z zgolj osmim mestom, kot zadnjega je predse spustil še nekdanjega šampiona, McLarnovega španskega veterana Fernanda Alonsa.

Na odru še Finca

Zmage se je veselil drugi »rdeči bik« Daniel Ricciardo, ki je izvrstno izkoristil varnostni avto, ki se je znašel na progi po trku moštvenih sotekmovalcev pri Toro Rossu, Pierra Gaslyja in Brendona Hartleyja. Ko je vozilo štiri kroge pozneje zapeljalo s proge, se je Avstralec iz šestega izhodišča odločno pognal v lov za najboljšimi, izkoristil tudi trk Vettla in Verstappna, ki si je prislužil tudi desetsekundni kazenski pribitek, in prevzel vodstvo deset krogov pred koncem, ko je švignil še mimo Mercedesovega Finca Valtterija Bottasa. Ta je dirko končal na drugem mestu z devetimi sekundami zaostanka, na oder je ledeno hladno stopil še njegov rojak, Ferrarijev as Kimi Räikkönen.

Hamilton brez stopničk

Branilec šampionske lovorike in že petkratni zmagovalec na tem prizorišču, Otočan s »srebrno puščico« Lewis Hamilton, je nadaljeval dokaj neprepričljive nastope in tokrat ostal celo brez stopničk, na četrto mesto se je uvrstil šele, ko so Verstappnu pripisali desetsekundni pribitek in je padel na peto. S tem je Britanec zapravil priložnost, ki se mu je ponujala po Vettlovem zdrsu, in v skupni razvrstitvi ostaja devet točk zadaj, tretji je zdaj Bottas in četrti Ricciardo, ki je prvič doslej v Šanghaju stopil na oder, zmagal pa je šestič v karieri. »Nerad zmagujem na dolgočasnih dirkah,« se je po razburljivem finišu namuznil Avstralec. Zdaj se karavana seli v Baku, ki bo veliko nagrado Azerbajdžana gostil čez dva tedna.

IZIDI

1. Daniel Ricciardo (Avst, red bull) 1;35:36,380

2. Valtteri Bottas (Fin, mercedes) + 8,894

3. Kimi Räikkönen (Fin, ferrari) 9,637

4. Lewis Hamilton (VB, mercedes) 16,985

5. Max Verstappen (Niz, red bull) 20,436

6. Nico Hülkenberg (Nem, renault) 21,052

7. Fernando Alonso (Špa, mclaren) 30,639

8. Sebastian Vettel (Nem, ferrari) 35,286

9. Carlos Sainz (Špa, renault) 35,763

10. Kevin Magnussen (Dan, haas) 39,594