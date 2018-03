F1: za uvod zmaga Vettla in Ferrarijeve strategije

Nemški dirkač se je po postanku v boksu zavihtel pred Lewisa Hamiltona in prednost zadržal do konca.

J. P.

Melbourne - Enako kot lani je sezono svetovnega prvenstva v formuli ena najbolje začel Ferrarijev Nemec Sebastian Vettel, ki se je na veliki nagradi Avstralije v Melbournu dokopal do že svoje 48. zmage v karieri, tretje na tem prizorišču (obenem je že stotič končal na stopničkah). To je bila sicer zmaga odlične strategije moštva, ki sta jo pravzaprav tlakovala domala istočasna odstopa obeh Haasovih voznikov, ki sta bila dotlej blizu vrha. Najprej je predčasno kapituliral Danec Kevin Magnussen, nato še Romain Grosjean.

Varnostni avto premešal karte

Po Francozovem neslavnem koncu ravno na polovici dirke je namreč na progo zapeljal varnostni avto in premešal karte povsem na vrhu. Vodilni branilec šampionske lovorike, Mercedesov Britanec Lewis Hamilton, je namreč dotlej že opravil prvi postanek v boksu, njegov prvi zasledovalec Vettel pa še ne. Njegova ekipa ga je na menjavo gum poslala takoj, ko je preizkušnjo upočasnil virtualni varnostni avto, kar se je izkazalo za zmagovito potezo. Iz boksov je namreč pripeljal tik pred Otočanom, nato pa v preostalih 26 krogih mojstrsko zadržal malenkostno prednost in zmagal.

Hamilton ni izkoristil najboljšega izhodišča

»Moj štart je bil daleč od optimalnega, izgubljal sem stik z Lewisom in Kimijem Räikkönenom. Roko na srce, imeli smo kar nekaj sreče z varnostnim avtom,« je priznal 30-letni zmagovalec in nekdanji serijski (štirikratni zaporedni) svetovni prvak. »Čestitke Sebu in Ferrariju, ki sta danes bolje opravila svoj posel. Imel sem dober ritem, vendar je na tem dirkališču, o katerem sicer nimam slabih besed, izjemno težko prehitevati,« pa je dodal Hamilton, ki tako ni izkoristil najboljšega štartnega izhodišča.

Lep uspeh McLarna

Razlika med najboljšima je bila v cilju več kot pet sekund, na zmagovalni oder pa je stopil še drugi Ferrarijev dirkač Räikkönen, ki je utišal domač avditorij in za las odbil napad Red Bullovega Avstralca Daniela Ricciarda. V elitni deseterici sta bila sicer po dva predstavnika petih konstruktorjev, lep ekipni uspeh je po dolgem času zabeležil tudi McLaren s petim mestom Fernanda Alonsa in devetim Stoffla Vandoorna, ki je le za las predse spustil drugo srebrno puščico, Finca Valtterija Bottasa. Sezona se bo čez dva tedna nadavljevala v Bahrajnu.

IZIDI

1. Sebastian Vettel (Nem, ferrari) 1;29:33,283

2. Lewis Hamilton (VB, mercedes) + 5,036

3. Kimi Räikkönen (Fin, ferrari) 6,309

4. Daniel Ricciardo (Avst, red bull) 7,069

5. Fernando Alonso (Špa, mclaren) 27,886

6. Max Verstappen (Niz, red bull) 28,945

7. Nico Hülkenberg (Nem, renault) 32,671

8. Valtteri Bottas (Fin, mercedes) 34,339

9. Stoffel Vandoorne (Bel, mclaren) 34,921

10. Carlos Sainz (Špa, renault) 45,722