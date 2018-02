Formula 1 odslej brez spremstva lepih deklet

A. V., STA

Ljubljana - Vodstvo formule 1 je sporočilo, da bo v prihajajoči sezoni 2018 opustilo dolgoletno tradicijo in pred začetkom dirk na stezi ne bo več lepotic, ki so bile dolga leta skorajda zaščitni znak elitnega tekmovanja.

Namigi, da se bo tradicija lepih in lahno oblečenih deklet, ki so pred startom v rokah držale table s številkami in imeni dirkačev, končala, so se začeli že konec lanske sezone. Predvsem zato, ker takšna praksa naj ne bi bila v duhu sodobnega časa oziroma so nekateri v nastopih lepotic kot spremljevalk dirkačev videli seksistično noto tega športa. Vodilne v formuli 1 so k razmisleku o koncu takšnega ravnanja pozvali tudi v številnih gibanjih za pravice žensk.

Uradno pojasnilo novega vodstva tekmovanja je danes precej pritrdilo tej teoriji. "V zadnjem letu smo se lotili številnih področij, na katerih lahko naš šport osvežimo in moderniziramo. Praksa delovanja deklet ob dirkalnikih se je obdržala dolga desetletja, toda menimo, da zdaj takšno ravnanje ne bi več odražalo naših ciljnih vrednot, vsekakor pa je v nasprotju s sodobnimi socialnimi normami. Menimo, da praksa ni več sprejemljiva za naše navijače po vsem svetu," je odločitev o umiku lepih deklet, v angleščini jih imenujejo grid girls, pojasnil direktor za področje trženja Sean Bratches.

Nova sezona formule 1 se bo začela 25. marca v Melbournu.