Fortuna se je nasmehnila prvaku

Baku – »Imeli smo srečo,« je Lewis Hamilton ob prihodu v cilj VN Azerbajdžana v formuli 1 priznal, da je imela dolgo pričakovana zmaga madež. Ni ji gledal v zobe. Nanjo je čakal od 22. oktobra lani oz. sedem dirk. S 63. zmago v karieri se je zavihtel na prvo mesto v svetovnem prvenstvu, v katerem je v mercedesu vse prej kot prepričljiv.



Če bi bilo vse »po planu«, bi do tretje zmage prišel Sebastian Vettel, ki je unovčil najboljši štartni položaj, in bi lahko še povečal skupno prednost, saj je bil v ferrariju očitno najhitrejši. Toda okoliščine so se zarotile proti Nemcu, ki je bil sprva miljenec boginje sreče, po ponesrečenem prehitevalnem manevru proti Valtteriju Bottasu pa je izgubil linijo in možnosti za zmago. Ta se je nasmihala Bottasu in Finec bi si jo glede na prikazano še najbolj zaslužil, toda tudi pametna taktika enega postanka ni bila dovolj, saj se je spet vmešala Fortuna.

Dirkača Red Bulla Max Verstappen in Daniel Ricciardo sta trčila in odstopila, enega od odpadlih drobcev z njunih dirkalnikov pa je povozil Finec in si razcefral gumo ter odstopil le nekaj krogov pred ciljem. Tujo nesrečo je izkoristil Hamilton in se – tebi nič, meni nič – zavihtel do zmage in skupnega vodstva, ki ga bo prenesel v Evropo. Naslednja dirka bo namreč 13. maja za VN Španije.



Kaos na ulicah Bakuja



Dirka na ozkih ulicah Bakuja, ki jo je lani zaznamovalo petelinjenje med Vettlom in Hamiltonom, je bila nadvse kaotična, že v prvem krogu je moral na cesto varnostni avto, ki se je vrnil po nesreči voznikov Red Bulla. »Imam zelo mešane občutke. Bottas bi si zaslužil zmago. Nikdar ga ne bi ujel, če mu ne bi počila guma,« je priznal Hamilton, ki je bil pozen na odru za zmagovalce, ker je tolažil moštvenega kolega. Čeprav je dosegel tako želeno zmago, štirikratni prvak ni menil, da je ta pomenila prelomno točko v njegovem boju s Vettlom in Ferrarijem: »Še vedno je Ferrari boljši od nas. V tej sezoni nas je v večini primerov prekosil. Na dirkah se nam je še kar dobro izšlo, toda v kvalifikacijah ne dosegamo njegove ravni.«



Eden od junakov je bil Kimi Räikkönen, ki je štartal kot šesti in padel na 14. mesto, pa se zavihtel tik pod vrh, a vseeno ni bil zadovoljen s svojim dirkanjem. Povsem obratno velja za Sergia Pereza, ki je izkoristil Vettlovo napako in osvojil 3. mesto. To so bile prve stopničke zanj in Force Indio po letu 2016. »Bilo je kot na vlaku smrti. Zadnja kroga sta bila najboljša v moji karieri,« se je smejalo Mehičanu.



Izenačeno kot že dolgo ne



Hamilton po štirih dirkah, ki napovedujejo zanimivo nadaljevanje, vodi za štiri točke pred tokrat četrtouvrščenim Vettlom, ki prav tako lovi peti naslov, s katerim bi se izenačil z Manuelom Fangiom. Prvenstvo že dolgo ni bilo tako izenačeno, prav vseh deset moštev je že vpisalo točke. Renault se je s Carlosom Sainzem veselil najboljšega rezultata od leta 2011, novinec Charles Leclerc pa je s šestim mestom dosegel rezultat kariere. Dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso je bil še četrtič med sedmerico in je skupno že šesti. Ne nazadnje, deseto mesto Brendona Hartleyja je največji uspeh za dirkača z Nove Zelandije po letu 1976 (Chris Amon).



Dirko sta zaznamovala tudi Verstappen in Ricciardo. Nekajkrat sta vozila po robu, v 40. krogu pa je počilo, ko je Avstralec, zmagovalec v Bakuju pred letom in tudi nazadnje na Kitajskem, trčil v mladega Nizozemca, ki je že ves čas tarča kritik zaradi razuzdane vožnje. Šef avstrijskega moštva Christian Horner je obema ukazal, naj se opravičita celotni ekipi, nekdanji svetovni prvak Niki Lauda pa je večji del krivde naprtil mlajšemu Nizozemcu, čigar oče iz dirke v dirko dobiva več sivih las.