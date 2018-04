Gajser: Kot bi se sezona začela zdaj 

Agueda – »Ko si v krizi, je ključno, da ostaneš močen, ne obupaš, ampak greš naprej. Tako v športu kot v življenju je normalno, da ne gre vedno vse tekoče,« je o padcih in ovirah, s katerimi se je soočal v uvodu v sezono, razmišljal motokrosist Tim Gajser. V četrtem letošnjem poskusu je osvojil stopničke v MXGP.



Motokrosistični as iz vasi Pečke pri Slovenski Bistrici šteje šele 21 let, a izkusil je že obe plati vrhunskega športa: lepšo, kaj pomeni biti na vrhu sveta, in bridkejšo, kako se počutiš, ko padeš v krizo. Po naslovu svetovnega prvaka v razredu MX2, ki ga je dosegel leta 2015, v svoji drugi sezoni v konkurenci, je še bolj navdušil ob prestopu v MXGP. Kot novinec v eliti je namreč osvojil naslov svetovnega prvaka (2016).



Po vrhuncu kariere se je lani soočal s poškodbami in številnimi drugimi življenjskimi preizkušnjami, svetovno prvenstvo pa končal na petem mestu. Po dobrem pripravljalnem obdobju je v letošnjo sezono štartal dirko pozneje kot vsi tekmeci, saj je bil bolniško odsoten zaradi trojnega zloma čeljusti. Po 9. mestu v Valkenswaardu, šestem v Valencii in sedmem v Pietramurati je bil v Aguedi minuli konec tedna tretji.



Čaka ga še veliko dela



»Ves teden sem se dobro počutil, tudi časi, ki sem jih dosegal na motorju, so bili dobri. Proga je bila zelo tehnična z veliko linijami, a sem užival v tem. Veliko bo še treba delati, še veliko rezerv imam, pomembno pa je, da sem se po težkem začetku sezone vrnil na stopničke. Motivacija bo zdaj še večja, saj vidim, da se je končno vse začelo sestavljati. Zahvaljujem se ekipi, ki mi je pomagala, da sem se prebil med najboljšo trojico. Zdi se mi, kot da se naša sezona začenja prav zdaj,« je svoje 24. stopničke v razredu MXGP komentiral Gajser.



Zadovoljen je bil tudi njegov oče in trener Bogo, ki je že na VN Trentina pred desetimi dnevi opozoril, da je čas za preskok na zmagovalni oder. »Imela sva dovolj časa, da sva se pogovorila tudi o progi in vsem, kar sodi zraven. Pogovori so obrodili sadove. Nisem še povsem zadovoljen, ampak pomembno je, da se je vrnil na stopničke. Prva vožnja je bila kar dobra, držal je korak z Jeffreyjem Herlingsom, nato pa v zadnjih petih krogih popustil, a nič zato, saj je bil na koncu tretji. V drugi vožnji je štartal slabše, v ovinku je tudi padel. Proti koncu sem mu dal signal, da si je zagotovil stopničke in naj bo previden, saj je bilo pomembno, da dirko izpelje do konca,« je potek dirke ocenil Gajser starejši.



Pri Hondi si želijo na vrh



Oddahnili so si tudi pri Hondi. Šef Marcus Pereira de Freitas je poudaril, da se je Gajser končno približal položaju, ki si ga zasluži: »Proga ni bila enostavna, a Tim je pokazal stanovitnost in v obeh vožnjah dosegel soliden rezultat. Upamo, da mu bodo prve letošnje stopničke prinesle potrebno samozavest, ki mu bo pomagala, da se še bolj približa vrhu.«



Sledi dvotedenski premor do dirke v Rusiji. V nedeljo bo v Brežicah dirka za evropsko prvenstvo, na kateri se bo predstavil Klemen Gerčar, Gajser jo bo izpustil.