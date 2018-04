Gajser po treh vožnjah nepremagan

Na praznični vikend so motokrosisti odprli sezono DP s sobotno dirko v hrvaškem Zaboku in nedeljsko v Prilipah.

J. P.

Prilipe - Na praznični konec tedna so motokrosisti odprli sezono državnega prvenstva s sobotno dirko v hrvaškem Zaboku in nedeljsko v Prilipah pri Brežicah. Sobotno dogajanje je krojilo vreme, prireditelji so morali preizkušnjo po prvih vožnjah zaradi močnega dežja in blata ter posledično domala neregularnih razmer prekiniti, obveljali so rezultati prvih voženj. V kraljevskem razredu MX open se je prepričljive zmage pričakovano veselil predlanski svetovni prvak v MXGP Tim Gajser s hondo.

Še najbliže Gerčar

Nedeljski organizatorji iz AMD Brežice so imeli več sreče z vremenom, številni gledalci so imeli kaj videti! V odprti kategoriji si je ponovno - v obeh vožnjah - konkurenco pokoril Gajser, ki se mu je še najbolj približal Klemen Gerčar, državni prvak Luka Kutnar se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Zdaj čaka dirkače enomesečni premor, prihodnja dirka državnega prvenstva bo 6. maja v Škednju pri Slovenskih Konjicah. Že prihajajoči vikend pa bo v italijanski Pietramurati na sporedu četrta preizkušnja za svetovno prvenstvo, tudi z Gajserjem in Gerčarjem.