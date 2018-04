Gajser prvič letos med trojico v eni vožnji

J. P.

Agueda - Ta konec tedna so se najboljši motokrosisti mudili na Portugalskem na peti postaji svetovnega prvenstva elitnega razreda MXGP. Že ves vikend je konstantno vrhunsko pripravljenost kazal tudi predlanski šampion Tim Gajser s hondo, ki je na treningih vpisal četrti in drugi čas, v kvalifikacijah si je priboril četrto mesto in s tem ugodno izbiro današnjega štartnega položaja. Tudi na ogrevanju pred preizkušnjo je bil med najhitrejšimi - tretji.



Večino časa drugi

Današnjo prvo vožnjo je odlično začel, uvodni krog končal zgolj za najboljšim dirkačem dosedanjega dela sezone, Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki je vodil od štarta do cilja. Mladi Makolčan je drugo mesto držal vse do zadnjih minut vožnje, do petnajstega kroga, ko je moral predse vendarle spustiti lanskega šampiona Antonia Cairolija (KTM). Italijanski veteran je slabo začel, zdrknil na šesto mesto, nato pa počasi naporedoval in v cilju za šest sekund zaostal za Herlingsom.



Gerčar za las ob točko

Tim je bil še dve sekundi počasnejši, prvega izzivalca, Husqvarninega Francoza Gautierja Paulina, pa ravno tako pustil za seboj za dobri dve sekundi. Gajser je sploh prvič v sezoni eno od voženj končal med najboljšo trojico, precej smole pa je imel drugi slovenski predstavnik Klemen Gerčar (husqvarna), ki je vknjižil 21. čas in le za mesto zgrešil prvo točko letos. Od dvajsetega Španca Anderja Valentina, ravno tako na husqvarni, je bil počasnejši za dve sekundi. Štart druge vožnje bo ob 18. uri.



IZIDI PRVE VOŽNJE

1. Jeffrey Herlings (Niz, KTM) 34:14,689

2. Antonio Cairoli (Ita, KTM) 6,260

3. Tim Gajser (Slo, honda) 8,257

4. Gautier Paulin (Fra, husqvarna) 10,742

5. Romain Febvre (Fra, yamaha) 13,248

21. Klemen Gerčar (Slo, husqvarna) - 1 krog