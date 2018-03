Gajser se čim prej želi vrniti na zmagovalne stopničke 

N. Gr.

Ljubljana - Slovenski motokrosisti so uvodno dejanje svetovnega pokala v Argentini izpustili, poznala se je predvsem odsotnost Tima Gajserja, ki se je poškodoval na treningu. Svetovni prvak izpred dveh let je grdo padel in si poškodoval čeljust, zato mu ni preostalo drugega, kot da prisilno podaljša premor med sezonama in najprej pozdravi poškodbo. Svoje načrte sta predstavila tudi Klemen Gerčar in Jernej Irt, ki sta lani občasno nastopala v svetovnem pokalu, letos pa želita storiti še en korak proti svetovnemu vrhu.

»Sezona se res ni začela najboljše, priprave so dobro potekale vse do tiste prve tekme v Mantovi, tam sem naredil napako in zlomil čeljust. Okrevanje poteka zelo hitro, trikrat sem že bil na motorju in ta vikend imam namen dirkati v svetovnem pokalu. Bil sem žalosten, ker sem moral izpustiti Argentino, a se vse zgodi z razlogom. Dal bom vse od sebe, čim prej se želim spet redno uvrščati na zmagovalne stopničke. Bomo videli, kaj bo,« ostaja optimist Gajser.

»Cilji se niso nič spremenil, velika škoda je, da sem ostal brez točk na prvi tekmi, sezona pa je vseeno še zelo dolga, še 18 tekem me čaka. Pomembno bo, da bom ostal konstanten, želim odpeljati tako, kot znam, in predvsem uživati,« še dodaja najboljši slovenski motokrosist. »Herlings in Cairoli sta bila na tekmi v Argentini korak pred vsemi, mislim pa, da nas čaka zanimiva sezona. Proga na Nizozemskem je vsako leto bolj trda, ni več tista prava mivka, a je v koledarju že dolgo in jo zelo dobro poznamo,« je o razpletu prve dirke in svojem začetku sezone razmišljal Gajser.

»Zadnji dve sezoni sta se zaradi poškodb zaključili prehitro, trdo sem delal, da sem koleno spravil v pravo stanje, da sem se decembra lahko vrnil na motor. Januarja sem se pripravljal na Sardiniji, mislim da je cela ekipa dobro pripravljena na novo sezono. Na prvih tekmah želim predvsem ujeti tekmovalni ritem, v drugem delu sezone pa načrtujem vidnejše rezultate,« pa svoje cilje razkriva Gerčar, ki bo zaradi finančnih omejitev odpeljal le dirke svetovnega pokala na evropskih tleh.

»Še za leto sem podaljšal pogodbo z ekipo Husqvarne, že lani smo se v drugi polovici sezone dobro ujeli. Letošnjo zimo sem se tako kot Klemen pripravljal na Sardiniji, ni bilo večjih težav, tudi testiranja motorja so bila dobra, do tega trenutka je vse potekalo po planu,« pa o rezultatih ni govoril Irt.