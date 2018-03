Gajser šesti v Valencii, zmagal Cairoli

A. V., STA

Vilafames - Slovenski motokrosist Tim Gajser je tretjo dirko svetovnega prvenstva razreda MXGP v španski Valencii končal na šestem mestu. Zmagal je Italijan Antonio Cairoli, ki zdaj tudi vodi v skupnem seštevku SP.

Cairoli je bil na stezi Red Sand najboljši v obeh vožnjah in je dobil 50 točk, za dve drugi mesti je preizkušnjo s 44 na skupnem drugem mestu končal do danes vodilni v skupnem seštevku SP Nizozemec Jeffrey Herlings. Tretji na dirki je bil Belgijec Clement Desalle s 36 točkami.

Najboljši slovenski dirkač je v soboto odlično opravil kvalifikacije in bil prvič v sezoni najboljši. Danes je začel na tretjem mestu, potem pa nekaj mest izgubil, nazadnje se je do konca prve vožnje prebil na peto, a je v zadnjem krogu padel in izgubil tri mesta. V drugi vožnji je bil razplet podoben, Gajser je vozil za najboljšimi, na koncu pa končal na šestem mestu, kar mu je tudi skupno na dirki prineslo šesto mesto in 28 novih točk za SP.

Na vrhu seštevka sta zdaj s po 141 točkami skupaj Cairoli in Herlings, tretji je Desalle s 103, Gajser, ki je zaradi poškodbe izpustil prvo dirko sezone, pa je zdaj že 11., ima pa 48 točk.

Na prizorišču Red Sand pri Valencii, ki je prvič gostilo dirko SP, je nastopal tudi Klemen Gerčar, ki pa je ostal brez točk; prvo vožnjo končal na 29. mestu, prav tako pa drugo.

Sezona se bo nadaljevala v italijanski Pietramurati 8. aprila.