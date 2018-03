Gajser: To ni bil rezultat, ki bi si ga želel

Valkenswaard – V takšnem mrazu, kot je bil včeraj v Valkenswaardu, na prizorišču druge dirke za svetovno prvenstvo v elitnem razredu MXGP, motokrosisti še niso tekmovali. Dneve pred dirko so zaznamovale težke razmere: sneg, dež in nizke temperature. Tim Gajser, ki se je prvič letos pridružil eliti, je vknjižil 9. mesto.



Tekmeci so bili radovedni, kaj lahko Gajser pokaže po trojnem zlomu čeljusti. Prvo soočenje s konkurenco ga je čakalo na mivki na Nizozemskem, progi, ki ne sodi med njegove najljubše. V kvalifikacijah je iztržil tretje mesto, bil je boljši od obeh najbolj vročih asov v uvodu sezone Jeffreyja Herlingsa in Antonia Cairolija. Nekdanji svetovni prvak iz Pečk pri Slovenski Bistrici je bil zadovoljen s prikazanim. »Ena linija je idealna, zato težko prehitevaš,« je ocenil uverturo.



Dirka brez očal, mivka v oči



Gajserju je uspel dober štart, a je že v uvodnem krogu storil napako in s tretjega padel na peto mesto. V drugem krogu je ostal brez zaščitnih očal. »Pihalo je, mivko mi je metalo v oči,« je opisal, kako je nadaljeval. Zasidral se je na devetem mestu. Antonio Cairoli je štartal najbolje, a po polovici padel, kar je izkoristil njegov moštveni tekmec pri KTM Jeffrey Herlings in porazil konkurenco, Cairoli je bil drugi. V drugi vožnji je znova najbolje štartal Italijan in vodil do zadnje minute. Takrat ga je Herlings brezkompromisno napadel, ga prehitel in se veselil zmage pred domačimi navijači.



»Težko je bilo. Tony je štartal najbolje in ustvaril veliko razliko pred tekmeci. Hitrost je bila res visoka. Za mano je dober dan, zahvala za zmago pa gre ekipi,« je dejal 23-letni Herlings. Za Nizozemcem sta se zvrstila Cairoli in Gautier Paulin.



Tim pričakoval več



Gajser je v drugo spet dobro štartal, bil je tik za Cairolijem. V tretji minuti je sledil padec, nazadoval je na 20. mesto, nato se prebil do štirinajstega in padel še drugič. S svojo hondo je lovil tekmece pred sabo in napredoval na končno 13. mesto. V seštevku obeh dirk je bil deveti.



»Pravzaprav sem malce razočaran, saj sem imel v kvalifikacijah dobro hitrost, tudi vožnja je bila dobra. Zato sem pričakoval na dirki več. Oba štarta sta mi uspela, a delal sem napake, ki so mi vzele veliko časa. Sem pa vesel, da sem obe vožnji izpeljal do konca in ostal nepoškodovan. Ni pa to rezultat, ki bi si ga želel. Trdo bom treniral še naprej. Menim, da bi iz dirke v dirko moralo biti bolje,« je misli strnil Gajser.



Pri Hondi so zadovoljni, da se je njihov prvi adut uspešno vrnil. »Bil je hiter, manjkala pa mu je stanovitnost. Motor se je dobro odzival, ekipa je opravila kakovostno delo,« je dejal novi šef pri Hondi Marcus Pereira de Freitas.



Drugi slovenski dirkač Klemen Gerčar je ostal brez točk.