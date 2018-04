Hamilton po spletu srečnih okoliščin do prve zmage letos (VIDEO)

J. P.

Baku - Dolgo časa je kazalo, da se bo vodilni v svetovnem prvenstvu formule ena, Ferrarijev Nemec Sebastian Vettel, na četrti postaji sezone, nepredvidljivi veliki nagradi Azerbajdžana v Bakuju, razveselil še tretje zmage letos, nato pa mu je načrte prekrižal Red Bullov dvojec, ki je uprizoril medsebojni trk (Daniel Ricciardo je med prehitevanjem od zadaj naskočil bolid Maxa Verstappna), dvojni odstop in varnostni avto na progi. Najbolje ga je unovčil Mercedesov Finec Valtteri Bottas, ki je šel tedaj v bokse, nato pa, ko se je varnostno vozilo umaknilo, zadržal vodilni položaj, čeprav ga je Vettel že prehitel, vendar pa ni izpeljal naslednjega ovinka, s čimer je moral Nemec predse spustiti še drugo »srebrno puščico« s svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom za volanom. Dišalo je po dvojni Mercedesovi zmagi, do katere pa ni prišlo, saj je moral dotlej vodilni Bottas dva kroga pred koncem predčasno kapitulirati zaradi predrte zadnje desne pnevmatike.

Hamilton zdaj skupno vodilni

Prvič v sezoni si je torej, resda po spletu srečnih okoliščin, konkurenco pokoril Britanec Hamilton, ki je še po polovici dirke zasedal zgolj tretje mesto s polminutnim zaostankom za vodilnim Vettlom, toda z že opravljenim postankom v boksih. Ferrariju je v utehu ostalo drugo mesto ledenega Finca Kimija Räikkönena, ki je zaostal dve sekundi in pol, medtem ko je Vettel ostal celo brez stopničk, potem ko je z lepim prehitevalnim manevrom mimo njega švignil še Sergio Perez. Veselje pri Force Indii ob Mehičanovih devetih stopničkah v karieri, prvih po skoraj dveh letih, je bilo nepopisno. Po drugi strani pa niso bili v celoti zadovoljni niti pri Mercedesu niti pri Ferrariju, kaj šele pri Red Bullu, katerega dirkaški šef Christian Horner ni mogel skrivati besa ob razpletu z dvojno ničlo. Hamilton je drugemu, tretjemu in četrtemu mestu letos vendarle dodal še zmago in se z njo povzpel v vodstvo v skupni razvrstitvi, zdaj ima v žepu 70 točk oziroma štiri več od Vettla, ki drugič zaporstjo ni stopil na zmagovalni oder. Zdaj karavano čez dva tedna čaka velika nagrada Španije v Barceloni.

IZIDI

1. Lewis Hamilton (VB, mercedes) 1;43:44,291

2. Kimi Räikkönen (Fin, ferrari) + 2,460

3. Sergio Perez (Meh, force india) 4,024

4. Sebastian Vettel (Nem, ferrari) 5,329

5. Carlos Sainz (Špa, renault) 7,515

6. Charles Leclerc (Mon, sauber) 9,158

7. Fernando Alonso (Špa, mclaren) 10,931

8. Lance Stroll (Kan, williams) 12,546

9. Stoffel Vandoorne (Bel, mclaren) 14,152

10. Brendon Hartley (NZ, toro rosso) 18,030



SKUPNO (4/21)

1. Lewis Hamilton 70

2. Sebastian Vettel 66

3. Kimi Räikkönen 48

4. Valtteri Bottas (Fin, mercedes) 40

5. Daniel Ricciardo (Avst, red bull) 37

6. Fernando Alonsoo 28

7. Nico Hülkenberg (Nem, renault) 22

8. Max Verstappen (Niz, red bull) 18

9. Sergio Perez 15

10. Carlos Sainz 13