Herlings: Motokros ni motogp ali nogomet, vendar raste

Arco – Motokrosistični as Jeffrey Herlings je po treh naslovih svetovnega prvaka v razredu MX2 (v letih 2012, 2013 in 2016) lani štartal v svojo krstno sezono v elitnem MXGP. Zaradi poškodbe roke ni pokazal vsega, kar zna, a v končnem seštevku je zaostal le za Antonijem Cairolijem. Letos je 23-letni Nizozemec začel izjemno. Na štirih dirkah je zmagal trikrat. O sezoni je razmišljal v pogovoru za Delo.



Lani ste v sezono štartali z zlomljeno kostjo v roki in jo kot novinec v skupnem seštevku končali na 2. mestu. Kaj se je zgodilo v letošnjem pripravljalnem obdobju, da ste tako močni?



Tudi lani sem čutil, da sem pripravljen na zelo visoki ravni, dokler si nisem zlomil kosti v roki. Šel sem na uvodno dirko v Katar s poškodbo. Bojeval sem se sam s sabo naslednjih pet oziroma šest preizkušenj. Ko sem se končno otresel težav in ozdravel, je bilo prvenstva skorajda konec. Letošnje pripravljalno obdobje pa je bilo popolno – brez poškodb ali kakršnihkoli drugih preglavic. Lani sem se kot novinec v elitnem razredu veliko naučil, vse te izkušnje so me izoblikovale v to, kar sem danes. Sezona bo dolga, bomo videli, kako se bo razpletla.



Na VN Trentina vam je prvič v sezoni uspel najhitrejši štart v konkurenci. Kaj ste spremenili?



Veliko smo se ukvarjali s piljenjem štarta, analizirali smo druge tekmece in iskali, kaj lahko izboljšamo. Morda moji niso tako dobri kot štarti Tonyja Cairolija, ampak ključno je, da napredujem. Če štartam med najboljšimi petimi, si olajšam dirko. Izvedba v taliji je prinesla pozitiven korak. Upam, da ga bomo še nadgradili na naslednjih dirkah.



Pravijo, da je prehod iz MX2 v MXGP zelo zahteven, a pri vas se zdi, da je bil preprost.



Menim, da se vrhunski dirkač v MX2 lahko prebije v ospredje tudi v MXGP. Elitni razred je močen, raven, ki ga zahteva, je visoka, ampak ko imaš v žepu naslov svetovnega prvaka v MX2, lahko držiš stik z najboljšimi v eliti. Dober primer za to je Tim, ki je v krstni sezoni osvojil naslov, jaz ga sicer nisem, a tudi drugo mesto potrjuje to razmišljanje.



Koliko vas motivirajo letošnji dvoboji s Cairolijem?



Zelo. Cairoli je ena od legend v našem športu, eden najboljših v zgodovini. Dvobojevati se z njim na tedenski ravni je izjemno. Hkrati pa je pričakovanje, da se boš vsak vikend udaril s tako močnim tekmecem, mentalno in fizično zahtevno.



S Timom Gajserjem se že dolgo poznata, kajne?



Drži. Skupaj sva dirkala že v mlajših kategorijah. Le dve leti je mlajši od mene. Je odličen dirkač, zelo močen, imel je veliko poškodb in po vsaki se je hitro pobral. Izjemno je, kako mu je uspel preskok na 450-kubični motor in to, da je osvojil naslov v MXGP kot novinec. Zasluži si veliko spoštovanje. Je zelo zagnan, odličen ambasador za naš šport in zelo pomemben za slovenski motokros. Tudi po človeški plati je zelo prijazna oseba. Še vedno je z obema nogama prizemljen na trdna tla.



V svetu motokrosa ste velik zvezdnik. Kako pa gledate na priljubljenost tega športa v primerjavi z drugimi?



Motokros ni kot motogp, formula ena ali nogomet, vendar rastemo. Promotor svetovnega prvenstva Youthstream se trudi za čim več televizijskega prostora in pozornosti. Več ga dobiš, bolj priljubljen postaja šport. Bolj ko napredujemo v tej smeri, na televiziji in družbenih omrežjih, postajamo večji in boljši, več denarja je vpletenega in panoga raste. Upam, da bomo še napredovali, saj si motokros to zasluži. Delo, ki ga dirkači, ekipe in vsi drugi, ki sodelujejo v tej zgodbi, vlagamo, si zasluži širšo priljubljenost.