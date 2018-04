Treba je verjeti do konca, takšna je miselnost pri Gajserjevi Hondi

V nasprotju z večino športov se v motokrosu o vrednosti pogodb dirkačev ne govori na glas. Približno najboljših osem v elitnem razredu MXGP naj bi od svoje službe dobro živelo. Pri tovarniški ekipi Honde, za katero dirka svetovni prvak v MXGP in MX2 Tim Gajser, iščejo mlade dirkače z velikim potencialom, saj lahko le z njimi ustvarijo zgodbo, je posebej za Delo spregovoril novi šef ekipe Marcus Pereira de Freitas.



Na Hondini spletni strani je zabeleženo, da ste bili od leta 2013 vodja mehanikov. Koliko motorjev je šlo čez vaše roke?



Pravzaprav sem začel s Hondo sodelovati že leta 2003, takrat z Martin racing, zdi se mi daleč nazaj. Nato sem leta 2011 postal šef mehanikov vse do 2016, lani sem bil koordinator, letos pa generalni menedžer oziroma šef ekipe. Prvi dirkač, s katerim sem delal, je bil Antonio Cairoli, sodelovala sva eno leto. Potem pa je bilo še veliko drugih: Američani, Francozi, Španci, ...



Je zdajšnja vloga vaš največji karierni izziv?



Lahko rečem, da je eden od največjih. Bil sem dolgo časa na tehničnem področju. V vlogo, ki jo opravljam zdaj, sem bil vpleten že prej, neke zadeve sem že poznal, hkrati pa sem se seznanjal tudi z novimi, ki se jih je bilo treba naučiti.



Kako vidite razvoj motokrosa kot panoge in Honde v tem kontekstu?



Napredek je precej običajen. Kot napredujejo naši dirkači, se trudimo tudi mi biti na enaki ravni. Vsekakor motokros raste in se izboljšuje na različnih področjih: ko gre za motor, elektroniko, ... Imamo veliko japonskega tehničnega osebja, včasih ni bilo tako. Naši inženirji delajo tako na Japonskem kot v Evropi, usklajujemo naše delo in se razvijamo, veliko testiramo v Evropi.



Koliko ljudi skrbi za Gajserjev motor?



Vsa ekipa ima šest mehanikov, po dva sta za vsakega tekmovalca. Potem sta tu še tista, odgovorna za tehnični del in vzmetenje, pa trije, ki pomagajo pri drugih stvareh, imamo po tri inženirje na dirko iz Japonske, včasih jih je tudi več ... V celoti pa nas je v osebju na dirkah dvajset.



Kako pomemben je bil Gajserjev naslov svetovnega prvaka leta 2016 za Hondo?



Zelo pomemben. Osvojiti naslov je vedno naš cilj. V sezono štartamo vselej z osredotočenostjo nanj. Enako velja tudi letos, ko se je Tim poškodoval. Vse je mogoče, sezona je dolga. V preteklosti se je zgodilo, da je imel vodilni več kot 100 točk prednosti, a je na koncu izgubil naslov. To je šport, treba je verjeti do konca, nikoli ne obupati. In takšna je miselnost naše cele ekipe.



V pripravljalnem obdobju Honda ni imela sreče, saj je v sezono MXGP vstopila brez voznika, prvi se je poškodoval novinec Brian Bogers.



Drži, poškodoval se je lani novembra. Dobro okreva, že trenira in se vrača na potrebno kondicijsko raven. Nazadnje je dirkal lani oktobra na pokalu narodov. Potrebuje čas, se bo pa kmalu vrnil. V eliti ga še nismo videli na progi, saj je novinec, smo pa imeli testiranja pred poškodbo, bil je dober, pričakujemo dobre dvoboje, ko se bo pridružil tekmecem.



Kako izbirate dirkače v Hondino družino?



Naša miselnost temelji na tem, da imamo mlade dirkače, saj lahko tako gradiš celo zgodbo. Težko je takoj dobiti dobrega voznika, treba je delati z mladimi, spremljati najboljše v evropskem prvenstvu in od tam naprej graditi.



Kaj se zgodi, če se nekdo poškoduje, ga lahko nadomestite?



To je odvisno od časa, trenutka poškodbe in koliko časa bo trajalo okrevanje. Odločitve o zamenjavi opravijo na Japonskem. Pomembno je, da imamo svoj motor na progi, saj tako dobimo odziv in ga lahko izboljšujemo. Če nimamo aktivnih dirkačev, nimamo odzivov, kako se vede motor. Res pa je tudi, da je težko najti dobro zamenjavo. Za nas ni smiselno vzeti nekoga, ki dosega 20. mesto. Če dobiš dobro priložnost za zamenjavo, pa jo je dobro izkoristiti.



Kako velika je blagovna znamka Tim Gajser v motokrosističnem svetu?



Menim, da precej. Zanj je veliko povpraševanja in zanimanja od vseh naših sponzorjev, Tim je priljubljen, prijeten človek z velikim srcem in dobro opravlja svoje delo. Nikoli te ne zavrne, vedno se trudi po svojih najboljših močeh. V ekipo skuša prinesti največ in najboljše. Res ima rad ta šport.



Kolikšen je proračun njegove sezone?



To pa je nekaj, o čemer ne govorimo.



Za Hondo je verjetno dobro, da bo Gajser do leta 2020 ostal v Evropi.



Drži, v tem obdobju ne gre v ZDA. Naš cilj je spet osvojiti naslov svetovnega prvaka. Upamo, da nam bo uspelo čim prej.



Tudi štirikratni svetovni prvak v motogp Marc Marquez ima rad motokros.



Pred leti je dobil repliko Timovega motorja. To, da mu je všeč motokros, je zelo dobro za priljubljenost našega športa. S Timom se srečujeta na Hondinih dogodkih in si izmenjujeta izkušnje. Dirkači v motogp nimajo možnosti treninga, zato iščejo načine, kje vaditi in Marquez uživa na kros motorju.



Honda je zelo uspešna v motogp in MXGP, kaj pa se dogaja z zgodbo v formuli ena?



To je povsem drug svet, kot je naš. Zato na vprašanje ne morem odgovoriti.