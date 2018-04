Jezni Hamilton vrača udarec (VIDEO)

J. P.

Šanghaj - Dirkači formule ena nadaljujejo serijo neevropskih preizkušenj svetovnega prvenstva na tretji postaji, veliki nagradi Kitajske v Šanghaju. Pred nedeljsko dirko so danes opravili prva dva treninga, na katerih je jezni branilec šampionske lovorike Lewis Hamilton vendarle pokazal pravi obraz in si obrakrat pokoril konkurenco. Za Mercedesovim Britancem je sicer izenačenje najslabšega začetka sezone v zadnjih petih letih, tudi predlani je bil v Avstraliji drugi, v Bahrajnu pa tretji. V Šanghaju brani lansko zmago, na tem prizorišču je bil korak pred konkurenco že petkrat (od leta 2008) in je s tem z naskokom najuspešnejši voznik doslej.

Prehitro iz boksov

Na današnjem prvem treningu je bil zelo prepričljiv in je Ferrarijevega Finca Kimija Räikkönena, ki mu je bil še najbliže, pustil za seboj za skoraj štiri desetinke, medtem ko so bile v drugo razlike zares pičle, »ledeni Finec« je zamudil zgolj sedem tisočink. Tretji je bil obakrat še drugi dirkač s »srebrno puščico« Valtteri Bottas, medtem ko se je zmagovalec prvih dveh letošnjih preizkušenj, Ferrarijev Nemec Sebastian Vettel, s šestim in četrtim časom šele ogreval. Prvi trening je bil vremensko spremenljiv, dirkače so pričakale razmeroma nizke temperature, kaplje dežja in vetrovni sunki, v drugo pa je za nekaj razburljivosti poskrbel McLarnov Belgijec Steffel Vandoorne, ki je po menjavi »obutve« bokse zapustil nekoliko prehitro, a k sreči brez posledic.

IZIDI PRVEGA TRENINGA

1. Lewis Hamilton (VB, mercedes) 1:33,999

2. Kimi Räikkönen (Fin, ferrari) + 0,359

3. Valtteri Bottas (Fin, mercedes) 0,458

4. Daniel Ricciardo (Avst, red bull) 0,538

5. Max Verstappen (Niz, red bull) 0,669

6. Sebastian Vettel (Nem, ferrari) 0,862

7. Kevin Magnussen (Dan, haas) 1,179

8. Carloos Sainz (Špa, renault) 1,617

9. Romain Grosjean (Fra, haas) 1,719

10. Nico Hülkenberg (Nem, renault) 1,801



IZIDI DRUGEGA TRENINGA

1. Lewis Hamilton 1:33,482

2. Kimi Räikkönen 0,007

3. Valtteri Bottas 0,033

4. Sebastian Vettel 0,108

5. Max Verstappen 0,341

6. Nico Hülkenberg 0,831

7. Kevin Magnussen 0,976

8. Carlos Sainz 0,991

9. Daniel Ricciardo 1,075

10. Fernando Alonso (Špa, mclaren) 1,150