Kaotična simfonija po meri Cala Crutchlowa

Termas de Rio Hondo – Druga preizkušnja motociklističnega SP je imela tri junake, dva pozitivna in enega negativnega. Prvega mesta v razredu motogp se je tretjič v karieri veselil Cal Crutchlow, a za številne je bil moralni zmagovalec na koncu četrti Jack Miller. Črna ovca VN Argentine pa je bil nesporno Marc Marquez.



Dirka je imela že zanimiv uvod. Na prejšnjih štirih VN Argentine je namreč Marquez vselej štartal s prvega mesta. Tokrat pa je vreme krepko vplivalo na potek kvalifikacij in št. 1 si je prvič privozil Avstralec Miller, ki je tvegal z gumami za suho stezo. Marquez je bil šele šesti, Andrea Dovizioso osmi. Drama se je dodatno zapletla pred glavnim štartom, ko je Miller vnovič edini pravilno izbral »suhe« gume, medtem ko so se vsi drugi odločili za menjavo v zadnjem hipu in sprožili zamudo.



Zaradi nje je Avstralec štartal s 50 metri prednosti pred tekmeci, a bil po splošni oceni še vedno prikrajšan. Za dodatno slabo voljo pa je poskrbel Marquez, saj mu je ugasnil motor, zaradi spornega manevra »oživljanja« pa si je prislužil kazensko vožnjo skozi boks. A to še ni bilo konec njegovega cirkusa. Medtem ko se je z 18. mesta prebijal v ospredje, je zbijal druge dirkače kot keglje. Najprej si je kazen nakopal pri prehitevanju Aleixa Espargara, ko se je prebijal do 5. mesta, pa je s proge izrinil Valentina Rossija in se po 30-sekundnem pribitku vrnil na 18. mesto. Po dirki se je zaman poskusil opravičiti Italijanu, saj so ga preprosto nagnali iz Yamahine garaže. Branilec naslova je moral oditi v spremstvu varnostnikov, vmes pa ugotovil, da je le 12 mest pred njim končal zmagovalec prve dirke sezone Andrea Dovizioso, lani drugi v SP.



Zarco bo še nekoliko počakal



V ospredju kaotične simfonije se je medtem odvijal četveroboj dirkačev, ki običajno nizajo kroge v ozadju. Po 17 od skupno 24 krogov je vodil Miller, ki ga je napadal Alex Rins, nato se je opogumil Johann Zarco, zadnja dva kroga pa sta pripadla Crutchlowu. Izkušeni Britanec, ki bo letos dopolnil 33 let in osmo sezono dirka v kraljevskem razredu, je bil pred tremi tedni četrti v Katarju, včeraj pa ni zapravil priložnosti. Za četrtinko sekunde je prekosil Zarcoja ter dosegel tretjo zmago po Češki in Avstraliji 2016. Lani se je le enkrat povzpel na zmagovalni oder – tretji je bil v Argentini, ki mu očitno ustreza.



»Lepo je zmagati, a če sem malo neskromen, sem pričakoval uspeh. Prednja guma je bila resda nekoliko premehka za moj okus, vendar sem bil podobno hiter kot lani v suhih razmerah. Zato se že zdaj veselim naslednje dirke v Austinu čez dva tedna,« je bil zadovoljen Crutchlow, medtem ko je Zarco priznal: »Dirka je bila zelo zahtevna, a nisem bil dovolj sproščen, da bi lahko izkoristil priložnost. Vendar ne dvomim: enkrat bo prišla tudi zmaga v motogp.«