Kljub padcema Tim Gajser peti

Orljonok - Po prvih stopničkah v sezoni svetovnega prvenstva v kraljevskem motokrosističnem razredu MXGP sredi aprila v portugalski Aguedi se je predlanski šampion Tim Gajser (honda) tudi na šesto letošnjo postajo, veliko nagrado Rusije v Orljonoku, odpravil optimističen in visoko nabrušen. Podviga izpred dveh tednov na praznični prvomajski dirki resda ni ponovil, vseeno pa je bil znova dvakrat blizu vrha, v prvi vožnji je namreč vpisal peti čas in v drugi četrtega, kar je naposled zadostovalo za končno peto mesto.



V kvalifikacijah manj prepričljiv

Včerajšnje kvalifikacije je zaključil v zlati sredini, na 14. mestu, kar je pomenilo, da danes štartnega mesta ni izbiral med prvimi. Uvodni krog je končal kot sedmi, hitro švignil mimo Glenna Coldenhoffa in Jeremyja van Horebeeka, nato pa peti položaj rutinsko zadržal do cilja. Najhitrejša trojica je bila z naskokom spredaj, vožnjo pa je zaključila v istem vrstnem redu, kot jo je začela. Vodilna v sezoni, Jeffreyja Herlingsa in svetovnega prvaka Antonia Cairolija, je za seboj mojstrsko zadržal Kawasakijev Belgijec Clement Desalle.



Po padcu ob tretje mesto

V drugem nastopu je Gajser začel še bolje, se takoj povzpel na tretje mesto in dolgo je vse dišalo po tem, da ga bo zadržal do konca. Šele v predzadnjem krogu je moral predse spustiti Yamahinega Francoza Romaina Febvreja, mimo katerega nato ni mogel več. Herlings se je oddolžil za nekoliko manj prepričljivo uvodno predstavo in gladko zmagal, Desalle pa je z drugim mestom v vožnji vpisal največ točk na preizkušnji (47). Herlings je zabeležil dve manj, Cairoli je zaostal že precej več (38).



Karavana gre v Latvijo

V skupni razvrstitvi sezone ima Nizozemec pred Italijanom že za natanko eno zmago prednosti (25 točk), Tim, ki je v obeh vožnjah po enkrat padel (v drugi mu je to odneslo tretje mesto), je ostal osmi. Drugih slovenskih dirkačev v Orljonoku ni bilo. Zdaj se karavana seli v Latvijo, tamkajšnji Kegums, kjer je Gajser lani po grdem padcu v drugem nastopu za kratko celo omedlel, predlani pa je zmagal, bo sedmo preizkušnjo sezone gostil čez slaba dva tedna.

IZIDI PRVE VOŽNJE

1. Clement Desalle (Bel, kawasaki) 33:30,643

2. Antonio Cairoli (Ita, KTM) + 1,512

3. Jeffrey Herlings (Niz, KTM) 3,489

4. Gautier Paulin (Fra, husqvarna) 25,944

5. Tim Gajser (Slo, honda) 34,132



IZIDI DRUGE VOŽNJE

1. Jeffrey Herlings 33:53,627

2. Clement Desalle 5,066

3. Romain Fabvre (Fra, yamaha) 15,098

4. Tim Gajser 17,458

5. Antonio Cairoli 19,176

IZIDI DIRKE

1. Clement Desalle 47 točk (25+22)

2. Jeffrey Herlings 45 (20+25)

3. Antonio Cairoli 38 (22+16)

4. Romain Febvre 34 (14+20)

5. Tim Gajser 34 (16+18)



SKUPNO V SP

1. Jeffrey Herlings 286 točk

2. Antonio Cairoli 263

3. Clement Desalle 212

4. Romain Febvre 203

5. Gautier Paulin 180

8. Tim Gajser 147



KONSTRUKTORJI

1. KTM 297

2. Kawasaki 223

3. Yamaha 212

4. Husqvarna 188

5. Honda 162