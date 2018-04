Leto je naokrog, Hamilton in Vettel sta spet prijatelja

Baku – Na VN Azerbajdžana se je lani ohladila »ljubezen« med Lewisom Hamiltonom in Sebastianom Vettlom in začela se je njuna hladna vojna, v kateri je naposled zmagal Anglež. Zdaj bolje kaže Nemcu, ki vodi v skupnem seštevku, a kljub dvema zmagama ima zgolj devet točk naskoka.



Nepredvidljivost je srednje ime začetka sezone v formuli 1. Po treh dirkah je pet dirkačev znotraj 25 točk, kolikor prinese ena zmaga. Brez te je še svetovni prvak Hamilton, ki si obeta, da bo jutrišnja VN Azerbajdžana pomenila prvi resen korak k ubranitvi naslova. Kvalifikacije v Bakuju se bodo začele danes ob 15. uri, dirka bo jutri ob 14.10 po srednjeevropskem času.



Lani je naslovnice napolnil incident, v katerem se je Vettel med vožnjo za varnostnim avtomobilom dotaknil zadka Hamiltonovega mercedesa. Misleč, da je tekmec namerno upočasnil na zavoju, je v jezi zapeljal ob njega in trčil vanj z gumo. Kasneje se je upravičil za nevarno početje, odnesel jo je brez hujše kazni, toda prej dobri odnosi med vodilnima dirkačema so bili porušeni.

Vettel storil prvi korak

Morda je čas naredil svoje, morda so dirkača združila skupne težave z nepredvidljivim Maxom Verstappnom, morda je kaj tretjega, toda Hamilton in Vettel po desetih mesecih drug o drugem spet govorita spoštljivo. Še pred štartom sezone je Hamilton razlagal, da od Vettla pričakuje najslabše v upanju, da se ne bo uresničilo, zdaj je obrnil ploščo. Prvi viden preskok je bil že po drugi dirki v Bahrajnu, ko je Vettel stopil v bran Hamiltonu, ki je Verstappnu namenil grdo žaljivko zaradi nevarnega trka, rekoč, da so takšne reči pod vplivom adrenalina povsem normalne, ob tem pa dal primer nogometašev, ki si izrečejo še hujše stvari, ampak pač niso povezani z mikrofoni.



»Vsak stori napako, ker nihče ni popoln. Pomembno je, kako se odzoveš. Lani je Vettel ravnal napremišljeno, vendar je od takrat pokazal, da je pravi šampion. V njegovih izjavah in obnašanju je opazna osebnostna rast. Tudi moje spoštovanje do njega se je v desetih mesecih močno povečalo. Prepričan sem, da se bo nadaljevalo,« je v spravljivih tonih govoril Hamilton, ki je nazadnje zmagal 22. oktobra lani na VN ZDA in je že precej nestrpen, še zlati, ker se njegova srebrna puščica obnaša še bolj nepredvidljivo kot lani, ko jo je šef moštva Totto Wolff označil za divo.

Ricciardo brani zmago

Vettel in Hamilton nimata lepih spominov na Baku, lani sta bila tam četrti in peti, zmagal pa je Daniel Ricciardo, tudi presenetljivi zmagovalec zadnje dirke na Kitajskem, ki je močno zgostila položaj pri vrhu in razkrila, da v tej sezoni pravega favorita ni, Mercedes, Ferrari in Red Bull so močno izenačeni, od dirke do dirke se različno obnašajo, ob tem je konkurenčnih še nekaj moštev, po novem McLaren s Fernandom Alonsom, pa tudi Renault (Nico Hülkenberg je bil trikrat med sedmerico), Toro Rosso (novinec Piere Gasly je bil v Bahrajnu četrti) in celo Haas (Kevin Magnusen je bil tam peti).



Ricciardo bo želel izkoristiti trenutek in se povsem vmešati v boj za prvaka, nova zmaga bi mu izboljšala pogajalsko izhodišče, saj se mu pogodba z Red Bullom izteka. Pojavile so se govorice, da naj bi prestopil k Ferrariju, kjer bi zamenjal Kimija Räikkönena, vendar je zgolj odmahnil z roko: »Pogovarjam se samo z Red Bullom.«



Hamilton za Wengerja



Tudi Hamilton ima sodelovanje z Mercedesom sklenjeno samo še za to sezono, vendar naj bi bilo samo vprašanje časa, kdaj bo podpisal najdonosnejšo pogodbo doslej, ki bi mu vsako od treh let navrgla po 45 milijonov evrov. Če bo štirikratni prvak v bogati deželi prekinil sušo in vpisal 63. zmago, jo bo bržčas posvetil trenerju Arsenu Wengerju, ki ga kot navijač Arsenala zelo občuduje. »Srečal sem ga nekajkrat in povabil me je na trening Arsenala. Ni mi še zneslo, ampak se bom potrudil,« je razkril Hamilton, ki časa nima več veliko, saj bo Francoz kmalu končal 22-letno zgodbo pri topničarjih.