Marquez na prvem treningu najhitrejši, na drugem zdrsnil (VIDEO)

J. P.

Austin - Sezona svetovnega prvenstva v kraljevskem motociklističnem razredu moto gp se ta konec tedna nadaljuje s tretjo neevropsko postajo, veliko nagrado Amerik v Austinu. To je razmeroma sveže elitno prizorišče, ki bo letos gostilo šele šesto izvedbo, na vseh prejšnjih petih pa si je konkurenco pokoril branilec šampionske lovorike, Hondin Španec Marc Marquez. Ta letos še ni zmagal, po trku z Yamahinim italijanskim »fosilom« Valentinom Rossijem v Argentini pa je tokrat še bolj nabrušen kot običajno.

Velik zaostanek Doviziosa

To je navsezadnje dokazal tudi že na prvih dveh treningih, na uvodnem je namreč postavil z naskokom najboljši čas - le Rossi se mu je približal na manj kot sedem desetink -, v drugo pa je moral predse za pet stotink spustiti Suzukijevega Italijana Andreo Iannoneja. Verjetno pa ga ne bi, če si ne bi v zadnjem delu treninga privoščil napake in zdrsnil. Vsi favoriti so bili obakrat blizu vrha, še najmanj prepričljiv je bil na šestem oziroma osmem mestu lanski podprvak Andrea Dovizioso (ducati), ki pa je obakrat zamudil več kot sekundo.

Teden po operaciji spet v pogonu

Pod drobnogledom pa je zagotovo nastop Marquezovega rojaka in moštvenega kolega Danija Pedrose, njegovo početje namreč nekateri ocenjujejo za brezglavo, drugi pa za pogumno. Le dober teden dni po uspešni operaciji zapestja, ki si ga je po bližnjem srečanju z Yamahinim Francozom Johannom Zarcojem poškodoval v Argentini, se je namreč Španec vrnil na motocikel, vendar pa na prvih treningih seveda ni posegel povsem po vrhu, vpisal je enaindvajseti in deseti rezultat, vendar pa že v drugo precej pristrigel zaostanek.

IZIDI PRVEGA TRENINGA

1. Marc Marquez (Špa, honda) 2:05,530

2. Valentino Rossi (Ita, yamaha) + 0,396

3. Maverick Viñales (Špa, yamaha) 0,727

4. Jorge Lorenzo (Špa, ducati) 0,950

5. Cal Crutchlow (VB, honda) 1,009

6. Andrea Dovizioso (Ita, ducati) 1,204

7. Takaaki Nakagami (Jap, honda) 1,480

8. Andrea Iannone (Ita, suzuki) 1,563

9. Johann Zarco (Fra, yamaha) 1,594

10. Alex Rins (Špa, suzuki) 1,681



IZIDI DRUGEGA TRENINGA

1. Andrea Iannone 2:04,599

2. Marc Marquez 0,056

3. Maverick Viñales 0,264

4. Valentino Rossi 0,359

5. Cal Crutchlow 0,489

6. Alex Rins 0,853

7. Jorge Lorenzo 0,888

8. Andrea Dovizioso 1,048

9. Aleix Espargaro (Špa, aprilia) 1,140

10. Dani Pedrosa (Špa, honda) 1,162