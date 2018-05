Marquez se je tokrat s hitrostjo ognil težavam

Jerez – Marcu Marquezu pogosto očitajo, da s (pre)drzno vožnjo ogroža sebe in tekmece, toda na domači VN Španije se je s hitrostjo ognil težavam, ki so jih zakuhali drugi. Po množičnem trčenju Andree Doviziosa, Jorgeja Lorenza in Danija Pedrose si je brez težav privozil drugo zaporedno zmago, prvo v Jerezu po letu 2014, in prevzel vodstvo v SP.



Branilec naslova svetovnega prvaka ni blestel v kvalifikacijah, zato je štartal šele s petega mesta; prvi je bil Cal Crutchlow, a včeraj ni dokončal dirke. Uvod je najbolje uspel Lorenzu, ki je potegnil iz druge vrste, Marquez se je ospredje prebil v osmem od skupno 23 krogov in ni več izpustil vodstva. Podvizal se je ravno pravi čas, da je ujel idealen ritem vožnje in pokazal zobe tekmecem, ko so se ti zapletli v klobčič sedem krogom pred koncem, pa je bil povsem na varnem.



Vrhunec dirke se je začel v 18. krogu, ko je Dovizioso uvidel, da je njegov moštveni sotekmovalec pri Ducatiju Lorenzo izgubil hitrost v sredini zavoja in se odločil za prehitevanje po zunanji strani. Španec je pospešil, zato je oba odneslo nekoliko navzven, priložnost pa je začutil Pedrosa in poskusil smukniti mimo obeh po notranji strani. Uštel se je, saj je po trčenju poletel v visokem loku prek svoje honde, vsi trije neprevidneži pa so predčasno končali dirko, ko so bili razvrščeni od drugega do četrtega mesta. Vodstvo dirke je po podrobnem pregledu zapleta ocenilo, da je šlo za običajno dirkaško nesrečo in ni kaznovalo vpletenih.



Dovizioso: največji del krive nosi Pedrosa



Marquez ni skrival zadovoljstva, ko je pripeljal v cilj z dobrimi petimi sekundami prednosti pred Johannom Zarcojem, ki je drugič v sezoni (tako kot na VN Argentine) osvojil drugo mesto, in dodatnimi tremi sekundami naskoka pred Andreo Iannonejem, tretjim tudi pred dvema tednoma v ZDA. »Začetek ni bil najboljši, na sredini dirke pa sem imel tudi nekaj sreče, saj sem pri 220 km/h naletel na kamenje na progi. Trdno sem se oprijel krmila in ostal na asfaltu, hkrati pa sem se predramil in začel voziti vse hitreje. Ne vem, zakaj, toda strah v meni odpravi zavore v glavi,« se je smejalo 25-letnemu Špancu, ki ima po skromnem začetku sezone zdaj že lepih 12 točk več od drugouvrščenega Zarcoja, lanski podprvak pa Dovizioso pa je peti s 24 točkami primanjkljaja. Italijanove prve ničle v sezoni je bil Marquez še najbolj vesel, čeprav ni želel prilivati olja na ogenj strasti, ki je še vedno gorel na dirkališču, sveže poimenovanem po legendarnem Angelu Nietu.



»Uspeh na njegovi progi ima dvojno težo. Na zmagovalnem odru sem se seveda spomnil nanj, pa tudi na vse dirkače, ki so izgubili življenje v zadnjih letih. Ogledal sem si tudi posnetek današnjega trčenja mojih zasledovalcev in menim, da je šlo na nesrečen splet okoliščin. Fantje so imeli smolo, da so padli, najpomembnejše je, da se nihče ni poškodoval,« je še poudaril španski as in dodal, da se mu je Lorenzo zdel najnevarnejši med odpadlimi, čeprav je Pedrosa z lansko zmago na VN Španije dokazal, iz kakšnega testa je, ko ujame ritem švicarske ure.



Veselja razumljivo ni skrival niti Zarco: »Izkoristil sem priložnost. Kar nisem mogel verjeti, ko sem videl, da so trije pred menoj odstopili. Takrat sem začutil, da se lahko visoko uvrstim, včasih potrebuješ tudi malo sreče. Po nizu napak sem zdrsnil na šesto mesto, toda nenadoma se je pred menoj vse razjasnilo. Domov bom odnesel 20 točk, Marc je bil tokrat premočan, a morda ga bom lahko ogrozil čez dva tedna v Le Mansu.«



Andrea Dovizioso kajpada ni delil njegovega navdušenja: »Naša nesreča je morda res plod dirkaške vneme, a mislim, da največji del krivde nosi Pedrosa. Verjetno se bo kdo vprašal, zakaj sva se tako gnala s Jorgejem, ker sva moštvena kolega, ali pomislil, da se želim dokazati proti njemu med pogajanji za novo pogodbo. Rivalstvo med nama obstaja in ne sme splahneti, če želim nadomestiti današnjo izgubo točk in postati svetovni prvak.«