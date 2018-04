Mercedes in Ferrari vsaj za kratko na istem čolnu

Manama – Dirkalniki formule 1 so opravili prva treninga pred jutrišnjo dirko za VN Bahrajna, a novica dneva je prišla iz zakulisja. Lastniki F1 iz Liberty Media so moštvom predstavili osnutek pogodbe, ki bo določila pravila paradnega motošporta za obdobje po letu 2020. Za zdaj je še vse mirno.



Dolgo pričakovani načrt zajema pet ključnih točk: prihodke, upravljanje, športna in tehnična pravila, pogonske sklope (motorje) in stroške. Ameriški lastniki, ki so lani prevzeli posle od Bernieja Ecclestona, si želijo, da bi bili dirkalniki bolj izenačeni, da bi bilo več prehitevanj in bi imeli dirkači več v svojih rokah.



Moštva bodo še naprej samostojno razvijala aerodinamiko, zavorne sisteme in motorje, vendar bo več standardiziranih delov, kar naj bi povečalo izenačenost. Liberty Media je že lansko jesen dala jasno vedeti, da želi cenejše in manj zapletene motorje, ki bi bili glasnejši in močnejši. Hkrati si želi manj kazni z izgubo štartnih mest. Cilj je v F1 privabiti komercialna moštva, ki bi morala imeti podobna izhodišča kot tovarniška. Kot pritiče Američanom, je predviden tudi nekakšen »salary cap«, ki bo omejil stroške. Moštva naj ne razmetavajo z denarjem, ampak razmišljajo, kako ga čim bolj pametno porabiti, je osnovna zamisel, ki jo zagovarja Ross Brawn, od lani direktor F1 za motošport.



Bolj pravična delitev



Lastniki F1 načrtujejo, da bi bila razdelitev prihodkov med moštvi bolj uravnotežena, kar je že ujezilo Ferrari, ki si vselej odreže največji kos pogače ne glede na rezultate. Da se ne bi legendarno italijansko moštvo, brez katerega si formule 1 skoraj ne znamo zamisliti, užaljeno umaknilo, kot je že zagrozilo pred meseci, pa bo štela tudi t. i. zgodovinska vrednost moštev.



Kar zadeva upravljanje, načrt je poenostaviti sistem odločanja med lastniki F1, Mednarodno avtomobilistično zvezo (FIA) in moštvi. Obstoječi sistem naj bi bil namreč okoren in zastarel.



»Formula 1 je šport z bogato zgodovino. To zgodovino želimo ohraniti, zaščititi in obogatiti s tem, da bomo izkoristili potencial panoge in navijače vrnili v osrčje te nove zgodbe, ki bo še bolj konkurenčna in s tem razburljiva,« je za Autosport povedal izvršni direktor F1 Chase Carey.

»Imamo skupno željo: ustvariti vodilno športno blagovno znamko na svetu, osredotočeno na navijače, tržno uspešno, dobičkonosno za moštva in s tehnološko inovativnostjo v svojem srcu,« je razložil Carey po sestanku, na katerem so bili prisotni vsi šefi moštev in Brawn. »Nič uradnega, šlo je za izmenjavo informacij in pogledov,« je pojasnil Brawn, ki je z različnimi moštvi, tudi svojim, osvojil osem konstruktorskih in dirkaških naslovov: »Moštva morajo zdaj vse skupaj malce premleti, potem se bo začela prava debata. Vem, da bo pestro, a dober znak je, da smo bili iskreni in da ni bilo nobenih resnejših zapletov.«



Glavna Ferrari in Mercedes



Seveda sta Ferrari in Mercedes tista, ki ju bo treba najbolj prepričevati. Takoj po srečanju sta se šef Mercedesa Toto Wolff in neizvršni predsednik moštva Niki Lauda (Avstrijec ima 10-odstotni lastniški delež) na posvetu srečala Ferrarijevim šefom Mauriziom Arrivabenejem. Ko gre za tako ključne stvari, vodilni moštvi hitro najdeta skupen jezik, čustva se razplamtijo, ko zahrumijo motorji.

Moštva bodo na nasprotnih bregovih že jutri, ko se bo ob 17.10 po srednjeevropskem času začela druga dirka v sezoni 2018. Kvalifikacije bodo danes ob 17. uri. Uvod v Melbournu je pripadel Ferrarijevemu Sebastianu Vettlu, vendar predvsem zato, ker je imel srečo z varnostnim avtom. Osmoljenec je bil svetovni prvak Lewis Hamilton v mercedesu, ki bo želel na Bližnjem vzhodu ponoviti zmagi iz let 2014 in 2015. Še bolj uspešen na puščavskem pesku je Vettel, ki je zmagal že trikrat, tudi lani, ko je imel najboljši štartni položaj Valtteri Bottas (Mercedes).