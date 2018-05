Moto gp: namesto dveh uvrstitev na oder dvojna ničla Ducatija (VIDEO)

J. P.

Jerez - Osem krogov pred koncem velike nagrade Španije v Jerezu, četrte postaje svetovnega prvenstva v kraljevskem motociklističnem razredu moto gp, so se tovarniškemu moštvu Ducatija sesule sanje. Dotlej je namreč dišalo po tem, da bosta oba njegova dirkača, Španec Jorge Lorenzo in Italijan Andrea Dovizioso, končala na stopničkah, saj sta držala drugo in tretje mesto. Prehitevalni manever »Dovija«, ki je skušal mimo ekipnega kolega, ta pa je pri tem zaprl pot Hondinemu Špancu Daniju Pedrosi, ki je poskusil oba ugnati po desni, se je končal z odstopom vseh treh, s čimer je bila pot do domače zmage, šele druge doslej na tem prizorišču, odprta svetovnemu prvaku Marcu Marquezu s hondo.



Lorenzo začel najhitreje

Španec si je konkurenco pokoril drugič zapored in se prepričljivo zavihtel tudi v skupno vodstvo sezone, na zmagovalni oder sta danes stopila še Francoz na yamahi Johann Zarco in Italijan na suzukiju Andrea Iannone. Marquez je imel sicer šele peto izhodišče, s štarta je najhitreje izstrelilo Lorenza, ki je vodilno mesto svetovnemu prvaku predal osemnajst krogov pred koncem, ravno tedaj, ko je v enem od zavojev v pesek odneslo včerajšnjega zmagovalca kvalifikacij in do odstopa četrtouvrščenega Britanca Cala Crutchlowa (honda). Še prej je, že tretjič letos, predčasno kapituliral tudi Suzukijev Španec Alex Rins.

Nov Yamahin spodrsljaj

Dolgo je kazalo na to, da bo na stopničkah končal tudi Italijan Danilo Petrucci (ducati), ki pa je moral v zadnjih izdihljajih predse spustiti rojaka Iannoneja, je pa za seboj zadržal vsaj »fosilnega« Valentina Rossija, sicer že devetkratnega zmagovalca na tem prizorišču, ki ni mogel preprečiti vnovič neprepričljivega nastopa tovarniške Yamahe. Njegov moštveni sotekmovalec, domači as Maverick Viñales, je namreč kljub odstopu štirih kandidatov za zmagovalni oder končal zgolj na sedmem mestu. Zmag v nižjih razredih sta se veselila Italijan Lorenzo Baldassarri (kalex) v moto 2 in, prvič v karieri, Nemec Philipp Öttl (KTM) v moto 3. Zdaj se karavana seli v Francijo, Le Mans jo bo gostil čez dva tedna.

Marc Marquez je v Jerezu zmagal (šele) drugič. Foto: Jon Nazca/Reuters.

IZIDI

1. Marc Marquez (Špa, honda) 41:39,678

2. Johann Zarco (Fra, yamaha) + 5,241

3. Andrea Iannone (Ita, suzuki) 8,214

4. Danilo Petrucci (Ita, ducati) 8,617

5. Valentino Rossi (Ita, yamaha) 8,743

6. Jack Miller (Avst, ducati) 9,768

7. Maverick Viñales (Špa, yamaha) 13,543

8. Alvaro Batista (Špa, ducati) 14,076

9. Franco Morbidelli (Ita, honda) 16,822

10. Mika Kallio (Fin, KTM) 19,405



SKUPNO (4/19)

1. Marc Marquez 70

2. Johann Zarco 58

3. Maverick Viñales 50

4. Andrea Iannone 47

5. Andrea Dovizioso (Ita, ducati) 46

6. Valentino Rossi 40

7. Cal Crutchlow (VB, honda) 38

8. Jack Miller 36

9. Danilo Petrucci 34

10. Tito Rabat (Špa, ducati) 24