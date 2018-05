Moto gp: v kvalifikacijah hondi spredaj, yamahi zadaj (VIDEO)

J. P.

Jerez - Kvalifikacije pred četrto dirko svetovnega prvenstva v elitnem motociklističnem razredu moto gp in prvo evropsko, veliko nagrado Španije v Jerezu, so se razpletle po željah voznikov s hondami, saj sta bila povsem pri vrhu dva, vendar pa ne tisti, ki bi ga tam najbolj pričakovali - branilec šampionske lovorike Marc Marquez, ki pa mu domače prizorišče ne ustreza, saj si je na njem doslej konkurenco pokoril enkrat samkrat, leta 2014. Lansko zmago brani njegov rojak in moštveni kolega Dani Pedrosa, ki bo jutri (ob 14. uri) štartal iz drugega izhodišča, tik za Britancem Calom Crutchlowom, ki se je letos (v Argentini) že razveselil zmage.



Yamahi v ozadju

Med Otočanom, za katerega bo to šele četrti najboljši štartni položaj v karieri v kraljevskem razredu, in Pedroso je bilo v kvalifikacijah četrt sekunde razmaka, nato pa so bile razlike izjemno majhne, saj je tretjega Francoza Johanna Zarcoja z yamaho in osmega, Ducatijevega italijanskega zmagovalca katarskega uvoda in vodilnega v skupni razvrstitvi Andreo Doviziosa, ločilo pičlih sedem stotink. Vmes je bil, na petem mestu, tudi Marquez, razočarala pa sta oba Yamahina tovarniška dirkača, ki sta eden za drugim obtičala v ozadju - Italijan Valentino Rossi, ki je v Jerezu v elitnem razredu zmagal že sedemkrat (nazadnje predlani), je vpisal deseti in Španec Maverick Viñales enajsti čas.

IZIDI KVALIFIKACIJ

1. Cal Crutchlow (VB, honda) 1:37,653

2. Dani Pedrosa (Špa, honda) + 0,259

3. Johann Zarco (Fra, yamaha) 0,303

4. Jorge Lorenzo (Špa, ducati) 0,316

5. Marc Marquez (Špa, honda) 0,324

6. Alex Rins (Špa, suzuki) 0,331

7. Andrea Iannone (Ita, suzuki) 0,334

8. Andrea Dovizioso (Ita, ducati) 0,376

9. Danilo Petrucci (Ita, ducati) 0,433

10. Valentino Rossi (Ita, yamaha) 0,614

11. Maverick Viñales (Špa, yamaha) 0,628

12. Jack Miller (avst, ducati) 0,869