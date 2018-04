MXGP: po odličnem štartu Gajser na prvi progi peti

Šele osem minut pred koncem prve vožnje je mimo njega švignil svetovni prvak in domači as Tony Cairoli.

J. P.

Pietramurata - Četrta postaja motrokrosističnega svetovnega prvenstva v kraljevskem razredu MXGP, velika nagrada Trentina v Pietramurati, je, kot že nekajkrat, postregla z velikim številom slovenskih navijačev, ki so izkoristili bližino prizorišča in bili v odlično spodbudo Timu Gajserju in Klemnu Gerčarju. Predlanski šampion iz Pečk je na štartu včerajšnjih kvalifikacij padel in nato napadal iz ozadja, zagotovil si je 17. izhodišče in nekoliko poznejšo izbiro štartnega položaja.

Mimo le Cairoli

Vendar pa je današnjo prvo vožnjo odprl odlično in se v hipu zavihtel na četrto mesto, ki ga je držal vse do 8 minut pred koncem, ko je mimo njega z mojstrskim napadom z zunanje linije švignil ljubljenec domačega občinstva in branilec lanske šampionske lovorike Antonio Cairoli. Gajser je ostal peti vse do cilja, za zmagovalcem, Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, pa zamudil debele pol minute. Šele prvič v sezoni se je zgodilo, da Cairoli in Herlings v eni vožnji nista končala na prvih dveh mestih, Italijan namreč više kot do četrtega ni mogel.

Gerčar brez točk

Tekmovalca sta bila pred Pietramurato celo poravnana v skupni razvrstitvi (po 141 točk), zdaj je Nizozemec sedem točk spredaj. V prvi vožnji se je zmagovalcu najbolj, na pet sekund, približal Belgijec Clement Desalle, tretji je bil Francoz Romain Febvre. Drugi slovenski predstavnik Gerčar je na progi, ki je bila zelo neselektivna in domala ni zahtevala davka, držal 27. mesto od štarta do cilja in naposled ostal brez točk. Druga vožnja elitnega razreda se bo začela ob 17. uri.

Klemen Gerčar je v prvi vožnji ostal brez točk. Foto: Andreja Prel/AMZS.

IZIDI PRVE VOŽNJE

