Ni prijetno ostati brez zavor pri 180 km/h

Pred tremi tedni je Andrea Dovizioso zmagal na dramatičnem uvodu motociklistične sezone v Katarju in tretjič v karieri prevzel vodstvo v razredu motogp. Pred drugo preizkušnjo sezone ima dve želji: da bi se na VN Argentine odrezal bolje kot lani in predlani, ko je odstopil in zasedel šele 13. mesto, in da bi njegova tokratna »vladavina« trajala dlje kot obe lanski, ko se je na vrhu obdržal le za eno dirko.



V prejšnji sezoni se je na vrh prebil z zmago na osmi postaji v Assnu in z njega zdrsnil že teden pozneje na Sachsen­ringu, zgodba pa se je ponovila tudi po uspehu v Silverstonu in tretjem mestu v Misanu. Do konca prvenstva je nato dihal za ovratnik Marcu Marquezu, a ga ni mogel prehiteti, čeprav je slednjič zbral prav toliko zmag (6) kot Španec. Njuno ognjevito rivalstvo se je nadaljevalo pred tremi tedni v Katarju, le da je bil uspešnejši 32-letni Italijan, ki je potrdil, da je v zrelih tekmovalnih letih mogoče doživeti osebnostno preobrazbo. Če je še sredi prejšnje sezone vztrajal, da nima nikakršnih možnosti za osvojitev naslova prvaka, in je bil slednjič prezadovoljen z drugim mestom, je zdaj prepričan, da lahko spodrine Marqueza s prestola tudi v dolgem nizu 19 dirk.



V Losailu je resda prekosil šampio­na štirih od zadnjih petih sezon v kral­jevskem razredu za pičlih 27 stotink sekunde, dirkališče Termas de Rio Hondo na severu Argentine pa ne sodi med priljubljene destinacije Ducatijevih adutov. Odkar se je pred štirimi leti uvrstilo na spored SP, so le enkrat prekinili prevlado Hondinih in Yamahinih mož. Leta 2015 je Dovizioso osvojil drugo mesto, potem ko je v dvoboju med Valentinom Rossijem in Marquezom slednji poljubil asfalt. Toda pred petim poskusom je prepričan, da bo tokrat marsikaj drugače.



Hiter kot blisk, a najbolj podcenjen



»Steza v Argentini je dokaj nenavadna, saj se razmere nenehno spreminjajo. Na petkovih prvih uradnih treningih je bila doslej površina vedno umazana in nevarna, za nedeljsko dirko pa so jo nekako spravili v red. Letos so položili nov asfalt in videli bomo, ali bom imel manj težav kot lani. Moral bi jih imeti, saj je naš izboljšani motor desmosedici GP18 bistveno hitrejši. Po zmagi v Katarju komaj čakam na naslednji štart, saj ne dvomim, da lahko iztržim še en vrhunski rezultat,« meni Dovizio­so, četudi mu v Južni Ameriki sreča ni ravno naklonjena. Lani ni dokončal dirke zaradi nenavadnega trčenja v Aleixa Espargara, ki je padel tik pred njim, leto poprej pa je njegov takratni moštveni sotekmovalec Andrea Iannone precenil svoje sposobnosti prehitevanja in ga dobesedno potisnil s proge na pesek.



Časi so se vendarle popolnoma spremenili. Pred razočaranjem na VN Argentine 2016 se je Dovizioso 29-krat povzpel na zmagovalni oder in iztržil le eno zmago na 144 dirkah razreda motogp. Od tedaj je zbral osem zmag in 13 uvrstitev med najboljšo trojico v 35 nastopih. Ali bodo toplice Termas de Rio Hondo še enkrat prelomnica v njegovi karieri? Pred mojstrom iz Forlimpopolija niso le številna dirkalna vznemirjenja, ki ga bodo preizkušala vse do 18. novembra, v tem času bo poskusil dokazati, da je najbolj podcenjen dirkač v SP. Pri Ducatiju bo letos zaslužil le 2,5 milijona evrov ali deset milijonov manj kot Jorge Lorenzo. Marquez pa si je medtem z novo pogodbo za sezoni 2019 in 2020 menda že zagotovil po 20 milijonov letne plače pri Hondi.



»Ko bom dobil ponudbo za podaljšanje sodelovanja, se bom odločil. Do tedaj se bom osredotočil na dirkanje,« poskuša ostati ravnodušen ob tolikšnih nesorazmerjih. Kot pravi, ga zdaj precej bolj zanimajo ducatijeve zavore. V Katarju so pustile Lorenza na cedilu in le z veliko sreče je brez hujših posledic prestal padec pri 180 km/h. »Ni prijet­no ostati brez zavor, ko drviš na meji človeških in tehničnih sposobnosti,« opozarja Andrea Dovizioso.