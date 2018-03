Ni še na točki, na kateri si želi biti

Valencia – Tudi tretja dirka za svetovno prvenstvo v motokrosističnem razredu MXGP je potrdila, da bosta aduta sezone voznika ekipe KTM, prekaljeni Antonio Cairoli in divji Jeffrey Herlings. Tim Gajser je pokazal korak naprej. Ravno prav, bliža se dirka v Italiji, ki jo obravnava kot domačo.



Na uvodnih dveh letošnjih dirkah je slavil Herlings, tesno mu je za ovratnik dihal Cairoli, na preizkušnji v Valencii, prizorišču, ki se je premierno predstavilo v tekmovalnem koledarju elite, pa sta izmenjala položaja. Italijan, z devetimi naslovi svetovnega prvaka najizkušenejši med konkurenco, je dosegel 84. zmago v karieri. »Še vedno iščemo nastavitve na motorju, vendar je smer prava, pa tudi spremembe, ki smo se jih lotili, so se izkazale za dobre. Sezona se lepo odvija, veselim se bojev z Jeffreyjem,« je povedal 32-letni Cairoli, ki je prvič preizkusil špansko dirkališče. V prvenstvu se je po točkah izenačil z nizozemskim tekmecem.



S prvo letošnjo zmago se bo visoko motiviran odpravil na naslednjo dirko v Pietramurati, v bližini mesta Arco di Trento, čez dva tedna, kjer do dodaten pospešek dobil ob domačih navijačih.



Pomemben dan za Tima



Velike nagrade Trentina, ki je zemljepisno najbližja slovenskim navijačem, in jo zato slovenski motokrosisti obravnavajo kot domačo, se veseli tudi Tim Gajser. Lani sta se tam udarila za zmago s Cairolijem. Zmagal je Italijan, Gajser je bil drugi.



Po trojnem zlomu čeljusti in dveh operacijah se je 21-letni Haložan pridružil tekmecem na mivki na Nizozemskem pred desetimi dnevi, kjer je iztržil deveto mesto, v Španiji pa je pokazal še več, bil je šesti. V prvem koraku se je izkazal z zmago v kvalifikacijah. »Odlično je osvojiti kvalifikacije, vseskozi sem se dobro počutil. Štart je bil zelo pomemben, imel sem pravo hitrost, kljub napakam sem pokazal tudi stanovitnost. To je zelo pomemben dan zame,« je razkril, kako srečen je ob potrditvi, da zna in zmore.



Na dirki se nato ni razpletlo po željah. V prvi vožnji je bil osmi, v drugi šesti. Obakrat mu je uspelo prikazati odlična štarta, ni pa našel pravega ritma, tekmeci so ga prehitevali. Vendar zdaj ve, kaj bo moral izboljšati pred novimi priložnostmi. »Dirkanje in občutki so bili boljši kot v Valkenswaardu, vendar pa še nismo na točki, na kateri si želimo biti. Zahvaljujem se ekipi za izjemen motor, zdaj pa je vse na meni, da trdo delam naprej in se vrnem na raven, za katero vem, da sem jo sposoben doseči. Menim, da lahko kmalu skupaj dosežemo odlične rezultate. Veselim se dirke v Arcu, prepričan sem, da bom dobil veliko navijaško podporo,« se je Gajser ozrl k naslednji preizkušnji.



Pri Hondi ima vso podporo



Pri Hondi so bili zadovoljni z Gajserjevim izplenom v Španiji. »Ne smemo pozabiti, da je bila to njegova druga letošnja dirka. Vsekakor je pokazal spodbudno predstavo v vseh ozirih. Zdaj ima nekaj več časa za trening pred naslednjo dirko, na kateri verjamem, da bomo videli še en korak naprej,« je ocenil novi šef v Hondini ekipi Marcus Pereira de Freitas.



Drugi slovenski predstavnik v Valencii Klemen Gerčar je prikazal dva zelo dobra štarta – v drugi vožnji je v prvem krogu izvlekel 12. mesto. Na koncu je bil trideseti in ostal brez točk.