Peljhan brani zmago, Turk pa naslov

Ljubljana – Sezona DP v reliju se konec tedna začenja v Vipavski dolini, uvodna dirka bo ponudila skoraj 100 km spektakularnih hitrostnih preizkušenj, ki so bile nekoč del slovitega Saturnusa in gostile številna ugledna imena evropske dirkaške smetane na čelu z Gigijem Gallijem, Franzem Wittmannom in pokojnim Philippom Bugalskim.



Ceremonialni začetek relija bo danes ob 18. uri v Ajdovščini, štart prve HP ob 20.30, jutrišnji dan pa bo potekal od 8.43 do cilja ob 20.12, ko bo podelitev nagrad na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Gledalci bodo uživali na HP Predmeja, Bela, Erzelj (vse po dvakrat), Žablje (trikrat) in ajdovskem superspecialu.



Lansko zmago bosta branila Darko Peljhan in sovoznica Anja Verbič z novim VW polom, nekakšnim (lažjim in vodljivejšim) hibridom volkswagna in mitsubishija lancerja. Številko 1 na boku bosta imela državni prvak Rok Turk in Blanka Kacin s peugeotom 208 T16 R5, ki pa na vipavsko prizorišče nimata najlepših spominov, saj sta lani na četrtem »brzincu« treščila v zid.



Za svež veter bi utegnil poskrbeti Tim Novak, ki mu bo zapiske v oplu adamu R2 bral Uroš Ocvirk, nad obema bo bdel prekaljeni mentor Miran Kacin. Tim se po dveletnem uspešnem brušenju v Nemčiji vrača domov: »Verjamem, da lahko posežemo po najvišjih mestih in se borimo za posamezne zmage, a se z rezultati ne obremenjujem. Želim si pošteno dirkanje.«



Med prijavljenimi je 73 povečini domačih posadk.