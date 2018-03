Peta lovorika za Dalilo Jakupovič

Na celotnem teniškem turnirju v Canberri ni Slovenka, ki je včeraj dopolnila 27 let, oddala niti niza.

J. P.

Canberra - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič se je dan po tem, ko je napolnila 27 let, razveselila pete posamične lovorike v karieri na turnirjih serije ITF. Leto in tri četrt po zadnji, predlanskega avgusta v nemškem Hechingenu, jo je osvojila na tekmovanju z nagradnim skladom 50.000 ameriških dolarjev v Canberri, potem ko je v finalu odpravila še nižjerangirano zelo obetavno domačo predstavnico, komaj 17-letno Destanee Aiavo. Po 79 minutah izenačene igre jo je strla s 6:4 in 6:4.

Pridobila 26 mest

V prvem nizu so si brejki sledili kot po tekočem traku, Dalila je nanizala tri, tekmica pa dva, drugi niz pa jih je ponudil kar sedem. Poraženka je zadržala zgolj eno igro na svoj začetni udarec, pokopal pa jo je začetek niza, ko je že zaostajala z 0:3. Jakupovičeva tako v petih dvobojih na turnirju ni oddala niti niza in si na jutrišnji novi svetovni jakostni lestvici lahko obeta skok, z dosedanjega 171. bo napredovala na 145. mesto. Tri mesta bo pridobila tudi Polona Hercog (83.).