Po drugem dnevu v vodstvu Ogier

N. Gr., STA

Monte Carlo - Svetovni prvak v reliju Sebastien Ogier (Ford) je najbolje začel novo sezono svetovnega prvenstva. Po drugem dnevu uvodne dirke v Monte Carlu ima Francoz 14,9 sekunde naskoka pred Estoncem Ottom Tänakom (Toyota), tretji je Španec Dani Sordo (Hyundai), ki zaostaja 59 sekund.

Ogier je naskok na novo zmago in tudi na nov naslov prvaka, lovi že šestega zaporednega, napovedal z najhitrejšim začetkom sezone 2018. Dobil je že uvodna četrtkova nočna »brzinca«, danes pa je ohranil prednost pred nekdanjim sotekmovalcem pri Fordu Tänakom, ki letos vozi za Toyoto.

Monte je že zahteval prvi odstop med vodilnimi, saj je Norvežan Andreas Mikkelsen, ki je bil po prvem dnevu drugi, obtičal na startu četrte hitrostne preizkušnje zaradi tehničnih težav.

»Seveda je bilo težko. Toda spredaj sem in to je zelo dobro. Če se ne bi enkrat zavrtel, bi imel minuto prednosti, toda še vedno je lepo, da sem v vodstvu. Do konca relija bom moral biti zelo dober,« je drugi dan ocenil Ogier.

Do konca uvodne dirke svetovnega prvenstva je v soboto in nedeljo še devet hitrostnih preizkušenj.

Reli Monte Carlo, 2. etapa:

1. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 2:07:15,4

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) + 14,9

3. Dani Sordo/Carlos del Barrio (Špa/Hyundai i20) 59,7

4. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 1:09,9

5. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1:10,1

6. Kris Meeke/Paul Nagle (VBr/Irs/Citroen C3) 2:45,5

7. Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Fra/Ford Fiesta) 3:34,6

8. Elfyn Evans/Daniel Barritt (VBr/Ford Fiesta) 4:01,7