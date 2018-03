Po skoraj letu dni Tim Gajser najhitrejši v kvalifikacijah (VIDEO)

J. P.

Vilafames - Dirkališče Redsand v španskem Vilafamesu danes, prvič v zgodovini, gosti preizkušnjo svetovnega prvenstva v elitnem motokrosističnem razredu MXGP, veliko nagrado Valencie, tretjo v letošnjem koledarju. Da se na španskih tleh odlično znajde tudi nekdanji Hondin šampion Tim Gajser, je dokazal že predlani, ko je ob (doslej) zadnji izvedbi španske dirke, tedaj še v Talaveri de la Reini, zmagal v obeh vožnjah in si konkurenco prepričljivo pokoril tudi skupno.

Hiter že na treningih

Enako je začel tudi ta konec tedna, saj je 21-letni Makolčan na »rdečem pesku« dobro počutje dokazal že s četrtim časom prostega treninga, na uradnem je bil že tretji, v kvalifikacijah pa je sploh pokazal mišice in zmagal, prvič po lanski četrti postaji v mehiškem Leonu. Prvega zasledovalca, Yamahinega Francoza Romaina Febvreja, je pustil za seboj za tri sekunde in pol, glavna kandidata za najvišja mesta, Italijan Tony Cairoli in Nizozemec Jeffrey Herlings, oba s KTM, pa sta bila četrti oziroma peti.

Gerčar zaostal za krog

S tem bo lahko Tim, ki se je na čelo uvrščenih zavihtel že takoj v uvodnih trenutkih kvalifikacij, v današnjih vožnjah, ki se bosta začeli ob 14.15 in 17.10, prvi izbiral štartno mesto. »Po poškodbi sem se počutil dokaj dobro in sem vesel kvalifikacijske zmage ravno na dan moje številke. Upam na uspešni vožnji z dobrim štartom, hitrost je prava, potrebujem le konstantnost s čim manj napakami,« je po včeraj opravljenem pojasnil Gajser. Drugi slovenski predstavnik, Klemen Gerčar s husqvarno, je na 28. mestu prvi zaostal za krog.

IZIDI KVALIFIKACIJ

1. Tim Gajser (Slo, honda) 25:30,475

2. Romain Febvre (Fra, yamaha) + 3,427

3. Gautier Paulin (Fra, husqvarna) 6,693

4. Antonio Cairoli (Ita, KTM) 7,364

5. Jeffrey Herlings (Niz, KTM) 13,205

28. Klemen Gerčar (Slo, husqvarna) - 1 krog